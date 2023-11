Ile Maurice: Roshan Seetohul prend son poste cette semaine

Le nouveau Chairman de la Central Water Authority (CWA), Roshan Seetohul, aura une première réunion avec la direction de cette organisation gouvernementale au cours de la semaine.

Ce cadre du Business Process Outsourcing et ancien trésorier du Parti Mauricien social-démocrate (PMSD), a été nommé à ce poste, pour une période de deux ans, lors de la réunion du conseil des ministres du 27 octobre. Toutefois, il n'a pas pu réunir son conseil d'administration, dit-on, en raison des deux jours fériés de la semaine dernière. Il n'a pas voulu nous parler de sa vision, nous recommandant d'attendre sa première prise de contact avec la direction de la CWA et avec son conseil d'administration. Il remplace Ashish Nilamber à ce poste.

De gros chantiers attendent le nouveau Chairman de la CWA. La baisse drastique du niveau d'eau dans les différents réservoirs et les coupures d'eau sont des défis à court terme. La CWA est également très critiquée pour son manque d'effectif. Plusieurs fuites d'eau ne sont pas réparées malgré les plaintes du public. Il y a également de gros projets à la CWA, plus particulièrement les remplacements de tuyaux défectueux. Le conseil d'administration doit aussi aborder le problème des relations industrielles auxquels l'organisation fait face depuis quelque temps.

En tout cas, il y a du boulot pour l'ancien du PMSD, qui doit travailler avec Prakash Maunthrooa, le directeur général de la CWA, et également l'homme fort de Pravind Jugnauth, qui impose sa façon de faire. Roshan Seetohul a quitté son ancien parti en 2021 pour intégrer le Mouvement socialiste militant quelque temps plus tard. Il a aussi été Chairman d'Airports of Mauritius Co Ltd et d'Airport Terminal Operations Ltd après les élections de 2014.