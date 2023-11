Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le commandant de la 21e région militaire rappelle le caractère apolitique de l'armée et de la police

A quelques jours de la campagne électorale, le Commandant de la 21eme région militaire, général John Tshibangu a rappelé, lundi 6 novembre à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), aux militaires et aux policiers le caractère apolitique de l'armée et de la police.

Lors de sa première parade mixte des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et ceux de la Police nationale congolaise, le Commandant région, a affirmé que les forces de l'ordre et de défense vont assurer la sécurisation des élections et des candidats sans distinction d'appartenance politique.

Il a également indiqué sa détermination à mettre fin à l'insécurité urbaine, causée depuis quelques temps sur la ville de Mbuji-Mayi par des gangs de jeunes.

Il a fustigé aussi la présence non autorisée des militaires et policiers dans les carrières d'exploitation minière ; et il a instruit l'auditeur militaire de faire des descentes sur les sites miniers afin d'arrêter ces derniers.

Général John Tshibangu, Commandant de 21e région militaire s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina : /sites/default/files/2023-11/09._071123-p-f-mbujimayigeneraljohntshibangu21emermilitaireinvite_web.mp3

La 21e région militaire est composée de provinces du Grand Kasaï :