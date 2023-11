Ile Maurice: Le MIoD et KPMG Mauritius célèbrent les dix ans de l'«Audit Committee Forum»

Il y a dix ans, en vue de revaloriser le rôle et l'importance des membres des comités d'audit au sein d'une société, le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et KPMG Mauritius ont mis sur pied l'«Audit Committee Forum». Rendez-vous était pris pour en faire le bilan lors d'une cérémonie, le 26 octobre, au «Royal Green Wellness Resort», Moka.

La gouvernance d'entreprise vient d'amorcer une importante étape de son évolution dans le pays. Il s'agit de mettre à la disposition des vérificateurs des comptes, un document qui contient une centaine de pistes pouvant aider potentiellement un auditeur à mieux faire son travail selon les règles des dernières normes établies. La production de ce document est une initiative conjointe du MIoD et KPMG Mauritius. Cette collaboration au profit des vérificateurs aux comptes date de 2013, avec l'institution de l'Audit Committee Forum, une plateforme dont le premier objectif consiste à fournir aux gestionnaires, plus précisément aux membres des comités de vérificateurs au compte, tout un ensemble de services, dont des directives pour être en mesure de s'offrir les meilleures pratiques pour évoluer dans les paramètres du niveau d'efficacité recherché.

Les conseils fournis aux membres d'un comité d'audit sont pratiques. Au chapitre relatif à la gestion des facteurs de risque, par exemple, la responsabilité des membres du conseil d'administration est mise en évidence. Puis, une liste de 13 pistes de réflexion qui aborde différents aspects de la question de risques quant au rôle qu'ils doivent jouer sur ce plan accompagne le texte d'explication de la gestion des risques. Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer du MIoD, se dit satisfaite du travail accompli en dix ans par l'Audit Committee Forum.

*«Cette plateforme a été au coeur des avancées en matière d'efficacité des comités d'audit à Maurice, tant dans le secteur public que privé. De plus, l'Audit Committee Forum s'efforce également de renforcer les compétences des comités d'audit, optimisant ainsi leur capacité à mettre en oeuvre des processus plus efficaces et adaptés suivant les récentes évolutions dans le monde des affaires, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise. En dix ans, l'empreinte de l'Audit Committee Forum s'est imposée comme un outil incontournable dans tous les secteurs de l'économie mauricienne.(...)

Toutefois, la contribution phare de l'Audit Committee Forum demeure, sans aucun doute, la publication régulière de documents d'orientation conçus à partir des derniers changements intervenus sur le plan tant de la législation que de la réglementation avec pour objectif d'aider les membres du comité d'audit en leur faisant part des meilleures pratiques en cours dans les segments vitaux, par exemple ceux du management, de la lutte contre le risque de la prolifération de cas de fraude, de la cybersécurité, de la nécessité d'assurer la continuité de la conduite des affaires entre autres.»

En face d'une profession dont l'exercice devient de plus en plus complexe et contraignant dans un environnement où le risque de manipulation des données comptables s'accentue, la nécessité de hausser son niveau de vigilance est indispensable. Sheila Ujoodha a ajouté : «De la gestion des risques à la conception des stratégies en passant par la prise en compte des exigences et du contenu des mesures et des procédures mises en place pour assurer un niveau de conformité acceptable aux lois et aux réglementations, sont venues se greffer d'autres obligations telles que la lutte contre les délits susceptibles de se produire sur la toile, la fraude et les exigences que présuppose la souscription au respect dû à l'environnement, au social et exigences de la gouvernance, les trois valeurs fondamentales d'un modèle de développement qui ne compte pas atteindre les objectifs qu'il s'est fixés au détriment de l'intérêt et des droits des générations futures. (...)»

Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, a lui déclaré : «Face à des changements que les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité sont capables d'occasionner dans les milieux des affaires, il est indispensable d'avoir une attitude proactive et à exploiter sa capacité à anticiper les événements du futur.» Le ministre a poursuivi : «(...) Le National Code of Corporate Governance, qui est entré en vigueur en 2016, est la boussole devant nous aider à mieux suivre le parcours qui est le nôtre au milieu des vagues que les changements latents sont susceptibles de provoquer la formation.»

Jessica Naga, Chief Executive Officer du groupe MINDEX, s'est appesantie sur les outils dont les technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle et la blockchain qui sont en mesure de favoriser l'émergence et qui peuvent potentiellement combler les lacunes des infrastructures financières actuelles du continent africain.