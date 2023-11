Maroc: Le Marche Verte - Une épopée exceptionnelle dans le processus du développement durable du Maroc (Magazine serbe)

Belgrade — Le magazine serbe "Diplomacy & Commerce" a consacré un article, lundi, au 48ème anniversaire de la Marche verte et à la symbolique de cette "épopée exceptionnelle" dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale et du développement durable du Maroc.

"La +Marche Verte+ constitue un moment charnière dans le développement continu de la région saharienne de ce pays d'Afrique du Nord. Un événement emblématique marqué par de profondes implications politiques et stratégiques, qui a ouvert la voie à une transformation exceptionnelle de l'infrastructure du Sahara marocain", écrit la publication mensuelle sous le titre "Le 48e anniversaire de la Marche Verte au Maroc".

Après avoir rappelé le contexte historique et le caractère pacifique de cet événement, Dragan Nikolić, auteur de l'article, estime que cette glorieuse marche, entamée il y a 48 ans, "a ouvert la voie à un processus de développement durable dans les provinces du sud du Maroc".

Et de préciser que sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé d'importants progrès en matière d'infrastructures, ce qui a eu un impact positif sur la vie des habitants et a renforcé le potentiel économique et l'attractivité de la région.

"Le Sahara marocain est aujourd'hui en passe de devenir un véritable pôle régional et international reliant le continent européen à l'ouest de l'Afrique subsaharienne", souligne la publication sur son site internet, citant les grandes réalisations dans le domaine des réseaux de transport, des aéroports et des ports, des infrastructures énergétiques, de l'éducation et de santé ainsi que du tourisme et d'hôtellerie.

De l'avis de M. Nikolić, l'avenir s'annonce radieux et prospère dans cette région historiquement riche et géographiquement importante.

"Il est clair que le Sahara marocain est prêt pour une croissance durable", relève le magazine, mettant en avant le développement de l'infrastructure qui a eu lieu dans les provinces du sud du Royaume, associé aux récents succès du Maroc sur le front diplomatique concernant la défense de son intégrité territoriale.

Le parcours du Sahara marocain, depuis ce moment emblématique jusqu'à son état de développement actuel, témoigne de l'esprit durable de son peuple et de ses dirigeants, ainsi que de leur engagement en faveur d'un avenir meilleur, conclut la publication.