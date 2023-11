Maroc: Fès - Un carnaval pour la célébration du 48ème anniversaire de la Marche verte

Fès — Un carnaval a parcouru, lundi, les principales avenues de la capitale spirituelle du Royaume pour célébrer le 48ème anniversaire de la Marche verte, avec la participation de dizaines d'associations et d'organisations de la société civile.

Cet événement, organisé à l'initiative de l'association "caravane Nour de l'amitié pour le développement social" avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s'est déroulé sous le signe : «La Marche verte, créativité des aieux et héritage des petits-fils».

Les participants au carnaval, qui arboraient le drapeau marocain, ont entonné des chants patriotiques à la gloire de cette grande épopée nationale et historique et saluant son rôle dans le renforcement de la cohésion entre le trône et le peuple.

Le carnaval est parti de la célèbre Place de la résistance au centre-ville, en passant par les avenues Hassan II et Allal Ben Abdallah jusqu'à la préfecture de police de Fès.

Cette manifestation, qui a vu la participation des représentants des communautés de plusieurs pays africains résidant au Maroc et d'associations actives dans les domaines du sport, de la culture, de l'art, a été marquée par la représentation du sermon de la Marche Verte et par des spectacles artistiques animés par des troupes traditionnelles et populaires locales.

Cette célébration a constitué l'occasion de mettre en valeur l'authentique patrimoine marocain ainsi que la diversité et le caractère ancestral du costume traditionnel marocain porté par plusieurs participants au carnaval.

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe du service des affaires culturelles à la direction régionale de la culture de Fès-Meknès, Nadia Berrechid a indiqué que le carnaval vient célébrer une étape importante du processus de recouvrement des provinces du sud du Royaume, ajoutant que cet événement est toujours présent dans les coeurs et les esprits des Marocains.

Elle a souligné que cette manifestation constitue aussi une occasion importante de mettre en valeur cet événement marquant et de consolider et inculquer les valeurs de citoyenneté et de défense de la patrie auprès des enfants et des générations montantes.

De son côté, Khadija Hajoubi Yaakoubi, présidente de l'association caravane Nour de l'amitié pour le développement social, a souligné que le carnaval met en relief la forte mobilisation du tissu associatif marocain derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre la patrie et ses saleurs sacrées.