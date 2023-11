Maroc: Guelmim Oued-Noun - Signature d'une convention de partenariat pour le renforcement de l'offre de santé dans la région

Guelmim — Le ministre de la santé et la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a présidé, lundi à Guelmim, la cérémonie de signature d'une convention cadre de partenariat entre le ministère de la santé et la protection sociale et le conseil de la région de Guelmim Oued-Noun, portant sur le financement et la mise en oeuvre de projets de santé dans la région, et ce en célébration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Paraphée par M. Ait Taleb, le wali de la région de Guelmim Oued-Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, et la présidente du conseil de la région, Mbaraka Bouaida, cette convention s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des groupements sanitaires territoriaux et la réhabilitation des infrastructures sanitaires de la région afin d'assurer la couverture médicale et les ressources financières, logistiques et humaines dans les différentes provinces.

La convention s'inscrit également dans le cadre de la restructuration du système sanitaire national en vue d'accompagner le chantier de la généralisation de la protection sociale et améliorer les services offerts aux citoyens.

Dotée d'un coût total de 443 millions de dirhams (MDH), dont 222 MDH la contribution du ministère de tutelle et 221 MDH la quote-part du conseil régional, cette convention vise à renforcer la capacité de l'hôpital provincial de Tan-Tan, à renforcer et à réhabiliter les centres de santé, à créer et à équiper deux centres de référence en santé reproductive, ainsi qu'à construire quatre centres de santé pour les jeunes.

La convention prévoit également la construction et l'équipement d'un centre d'addictologie, la construction et l'équipement des établissements de soins de santé de base, la construction d'hôpitaux de proximité dans la région, ainsi que le recrutement et la contractualisation de médecins, la construction de logements de fonction pour les professionnels de santé, le développement des caravanes médicales, la réhabilitation et l'équipement d'un service de santé mentale au sein de l'hôpital régional, la construction et l'équipement du centre hospitalier universitaire de Guelmim, et la construction d'unités d'urgence de proximité.

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a souligné que cette convention vient renforcer les piliers de l'Etat social et rapprocher les services sociaux au niveau de l'ensemble de la région, en allouant une enveloppe de 443 MDH pour fournir des services de santé et créer des établissements sanitaires.

La réforme des groupements sanitaires territoriaux est de nature à activer la carte sanitaire régionale et à rapprocher les différents services de santé au profit des citoyens, conformément à la volonté royale d'améliorer les services sociaux et sanitaires au profit de l'ensemble des citoyens marocains.

Plusieurs secteurs connaissent un essor considérable sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont le secteur de la santé, qui vit au rythme d'un développement soutenu tant au niveau du développement humain qu'au niveau du secteur de la santé, a fait savoir le ministre, soulignant la nécessité d'encourager les ressources humaines dans le secteur de la santé.

M. Ait Taleb a rappelé les projets phares mis en oeuvre dans la région de Guelmim Oued-Noun qui sont de nature à rapprocher les services de santé au niveau régional, notamment les établissements de soins de santé de base, ainsi que le projet du centre hospitalier régional de Guelmim, qui sera transformé en centre hospitalier universitaire qui comprendra une faculté de médecine, où l'on s'emploie à accélérer la cadence des travaux qui s'achèveront en 2024.

Pour sa part, Mme Bouaida a souligné l'importance de cette convention qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la région 2022-2027 qui s'articule autour de la construction d'un internat au sein du CHU, l'équipement des différentes unités sanitaires de la région, la contractualisation de médecins, le développement des caravanes sanitaires et le renforcement de l'offre sanitaire de la région.

Elle a souligné que le secteur de la santé occupe une place primordiale dans l'agenda du conseil de la région et une priorité dans ses programmes de développement pour répondre aux besoins urgents et croissants ainsi qu'aux attentes des citoyens en matière de santé.

Ont pris part à la cérémonie de signature de cette convention les chefs des services extérieurs, des organisations professionnelles, plusieurs élus locaux et des acteurs de la société civile.