Maroc: L'artisanat marocain à l'honneur à Lisbonne

Une importante opération de promotion et de commercialisation des produits de l'artisanat marocain a débuté le 2 novembre à Lisbonne au prestigieux magasin El Corte Inglés, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire.

Cette campagne, qui se poursuit jusqu'au 26 novembre, s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique signé en décembre 2022 entre le ministère de tutelle, la Maison de l'Artisan et le groupe El Corte Inglés Portugal, avec le soutien de l'Ambassade du Maroc dans la capitale portugaise, ajoute la même source.

S'intégrant dans le contexte des actions de promotion de l'artisanat marocain à l'international, cette opération s'adresse spécifiquement au marché portugais et met en lumière la diversité des savoir-faire des maîtres artisans marocains, précise le communiqué.

La planification de cette opération pendant la période des fêtes de fin d'année en Europe confirme l'intérêt grandissant de la clientèle internationale envers les produits de l'artisanat marocain, qui ne cessent de s'adapter et de se moderniser pour répondre aux attentes changeantes de cette clientèle exigeante, ajoute le ministère.

Aménagé sous forme d'un pop-up store de plus de 110 mètres carrés, l'espace dédié à l'artisanat marocain au sein d'El Corte Inglés est un véritable joyau, évoquant les couleurs et les inspirations des différentes régions du Maroc. Les produits de 33 coopératives, entreprises et unités de production y sont méticuleusement agencés et présentés sous l'enseigne "My Tindy" qui a pris en charge la gestion de cette boutique éphémère.

Des milliers de visiteurs de ce prestigieux magasin auront ainsi l'opportunité de découvrir les toutes dernières créations en matière d'art de la table, de maroquinerie, d'habillement, de cosmétique naturelle, d'accessoires maison et de décoration, issus d'un vaste éventail de marques marocaines, note-t-on de même source.

Selon le communiqué, l'augmentation des exportations des produits de l'artisanat marocain représente un objectif stratégique du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.

En 2022, celles-ci ont pour la première fois dépassé le seuil de 1 milliard de dirhams et continuent actuellement leur tendance à la hausse, notamment vers le marché portugais, qui a connu une augmentation de 47% à fin septembre 2023 par rapport à la même période de 2022.

Bouillon de culture

Vernissage

Le vernissage d'une exposition collective de médecins-artistes, intitulée "Un voyage émotionnel", il a eu lieu, samedi à la galerie Mohamed Serghini du Centre culturel de Tétouan, en présence d'un aréopage d'artistes et d'amateurs d'art contemporain.

S'inscrivant dans le cadre du partenariat entre le Centre culturel de Tétouan et l'association Haja Zoubida Afilal avec le soutien de la Direction provinciale de la culture, cette exposition donne à voir les oeuvres de dix-sept professionnels de la santé, qui ont embrassé l'art plastique d'une manière autodidacte, à travers des procédés faisant appel à leur subjectivité émotionnelle.

Ces artistes-médecins ont enjambé les conditions d'entrée dans l'art brut, pour se laisser emporter par la curiosité et l'intérêt suscités par l'art plastique et ainsi traverser des territoires qui leur étaient jusque-là inexplorés.

C'est le cas de la gynécologue-obstétricienne, Morsad Fadila, qui s'est lancée dans cette nouvelle aventure artistique, animée par son désir d'enfant de faire usage du pinceau pour exprimer ses émotions. "Ces cinq dernières années je me suis tournée vers l'art pour matérialiser mes émotions et mes sensations suscitées par mon travail au quotidien", a-t-elle confié dans une déclaration à la MAP.

Evoquant la nature délicate de sa profession, Mme Fadila a révélé que son oeuvre exprime son quotidien auprès des femmes, sous l'angle le plus chargé de sens, ajoutant que sa toile est une expression de l'harmonie familiale, de l'avenir mais aussi de la continuité de la vie.

De son côté, le médecin dentiste, Bouhlal Riad, a fait savoir que sa passion pour l'art plastique l'a conduit à visiter plusieurs expositions, notamment celle de l'école de l'impressionnisme au Musée d'Orsay à Paris, engendrant en lui un désir de se mettre à l'oeuvre. "Mes toiles expriment l'amour que je porte à ma ville d'origine Tétouan. Une ville qui ne cesse de me fasciner par ses paysages et sa culture locale, en plus d'être le berceau de l'art pictural au Maroc", a-t-il expliqué.

Pour sa part, la responsable de l'exposition, Nadia Taoufik Ausalah, a noté que cette exposition vise à montrer l'importance du rôle de l'art dans l'expression des sensations et des émotions humaines, et est une affirmation de la complémentarité existante entre l'art et la science. "Après l'étape de Casablanca et des expositions virtuelles réalisées à l'ère du Covid, c'est au tour du Centre culturel de Tétouan d'abriter cette manifestation artistique qui coïncide avec la célébration de la Glorieuse marche verte, une épopée glorieuse symbole de patriotisme", a-t-elle souligné.