Maroc: Le 'Doing Business Tanger-Tétouan-Al Hoceima' se tiendra le 13 décembre prochain à Barcelone

La rencontre d'affaires "Doing Business Tanger-Tétouan-Al Hoceima" (DB-TTA) fera escale, le 13 décembre à l'auditórium du World Trade Center de Barcelone, a annoncé le Centre régional d'investissement (CRI-TTA).

Après les étapes de Casablanca (15 mars) et de Séville (6 juillet), c'est au tour de la ville de Barcelone d'accueillir cette rencontre BtoB, organisée par le CRI, en partenariat avec la Chambre espagnole de commerce et d'industrie de Tanger (CECIT), le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-TTA), la Chambre de Barcelone, la Confédération des micros, petites et moyennes entreprises de Catalogne (PIMEC), ainsi que d'autres partenaires espagnols, a indiqué le CRI dans un communiqué.

Ce rendez-vous, devenu incontournable, vise à consolider les relations commerciales et économiques entre la région TTA et la communauté de Catalogne, et à promouvoir les opportunités d'investissements dans la région, ainsi que les mécanismes d'accompagnement offerts par l'écosystème de la région.

Il est à noter que le CRI-TTA a lancé l'initiative "Doing Business Tangier-Tétouan-Al Hoceima", en vue de promouvoir la région auprès des investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que de mettre en lumière les nombreux atouts dont regorge la région du Nord en tant que destination d'investissement attrayante.