Tunisie: Le CSS retrouve la victoire - A point nommé...

Les Sfaxiens n'ont pas laissé passer l'occasion de renouer avec la victoire aux dépens des Marsois.

Le match contre l'ASM était pour l'entraîneur Nabil Kouki et ses hommes la partie à remporter coûte que coûte pour mettre un terme à quatre rencontres qui ne leur ont rapporté qu'un point et pas le moindre but marqué.

La mission a été accomplie avec succès et bonheur au niveau résultat avec trois buts à zéro au final. Baraket El Hmidi, convoqué in extremis, a ouvert le bal avec un but salvateur dès la troisième minute qui a libéré les joueurs sur le plan mental tellement ils appréhendaient ce match pourtant facile avant son coup d'envoi.

Mais les Noir et Blanc n'ont pas pu accentuer cet avantage et appuyer davantage sur l'accélérateur pour se rassurer tôt sur l'issue de la rencontre.

Ils ont gardé la main sur le coeur jusqu'à la 83e minute avant de pousser un vrai ouf de soulagement quand Hazem Haj Hassen est parvenu à doubler la marque avant que Youssef Becha ne donne le coup de grâce aux Marsois par un troisième but dans le temps additionnel ( 90 + 3 ).

Profiter de ce retour

Ce sursaut à temps des Sfaxiens les maintient à la troisième place avec 13 points, pas encore totalement à l'abri toutefois avec une ESM qui est à leurs trousses avec 9 points et un match en moins.

Le plus important c'est de profiter de ce retour sur orbite pour continuer sur cette lancée et éviter d'autres faux pas et mauvais coups d'arrêt qui pourraient coûter cher.

Surtout qu'il n'y aura pas possibilité de rachat la prochaine fois avec une première phase qui approche de sa fin et des matches couperets où les concurrents directs pour la qualification au Play-Off ne se feront pas de cadeaux et ne feront pas dans la dentelle pour grappiller le maximum de points.