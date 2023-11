Angola: Le secteur social représente la deuxième plus grande part de la proposition du budget de l'État

Luanda — Le secteur social représente la deuxième plus grande part du budget général de l'État proposé pour 2024, évalué à 24,7 milliards kwanzas, avec un poids de 20,1% (4,9 milliards de kwanzas), destiné aux programmes d'expansion et d'amélioration des systèmes de Santé et d'Éducation.

Ce secteur enregistre une hausse de 2,9% par rapport au budget général de l'État 2023, mettant en avant l'Éducation, la Santé, le Logement, les Services communautaires et la Protection de l'Environnement, avec des parts de 15,5%, 13,5%, 10,3% et 0,1% respectivement dans les dépenses fiscales primaires.

Dans une prévision marquée par un service de la dette élevé, concentrant environ 57,8% des dépenses budgétaires totales, avec un montant total de 14,3 milliards de Kz, l'Exécutif prévoit de renforcer davantage les revenus des familles et des travailleurs, d'investir davantage dans le l'économie et les entreprises, ainsi que de rendre le budget général de l'État plus durable.

Après le secteur social viennent les Services publics généraux avec 9,0% (2,2 milliards Kz), la Défense, la Sécurité et l'Ordre Public avec 7,1% (1,7 milliards Kz) et enfin le secteur économique concentrant 4,9% des dépenses totales, soit 1,2 milliards Kz.

Selon la proposition du budget général de l'État pour 2024, qui a été soumise au Parlement la semaine dernière pour discussion et vote, les dépenses consacrées aux organes exécutifs diminueront de 7,2 pour cent et celles liées à l'Administration publique diminueront de 80,2 pour cent. Les dépenses des organes judiciaires devraient diminuer de 5,2 pour cent.

Un cinquième des 24,7 milliards de kwanzas inclus dans la proposition du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) est réservé au secteur social, l'éducation recevant 15,5 pour cent et la santé 13,5 pour cent. Globalement, les dépenses consacrées au secteur social représentent près de trois fois le montant consacré à la Défense, à la Sécurité et à l'Ordre public, qui représentent 7,1 pour cent.