Afrique de l'Est: Un député angolais remporte un prix en Tanzanie

Luanda — Le député angolais, João Diogo Gaspar a remporté le concours de recherche scientifique organisé en Tanzanie, dans le cadre du séminaire sur "La voie de la modernisation, correspondant aux réalités du pays: exploration et échange entre le Parti communiste chinois et les six partis politiques de l'Afrique australe".

Organisée par le Parti communiste chinois (PCC), l'annonce a été faite par l'ambassade de Chine en Angola et la cérémonie de remise des prix a eu lieu, ce lundi, en personne et virtuellement.

Le travail scientifique de l'homme politique, qui a remporté le Prix de première classe, avait pour thème « Comprendre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère ».

Dans son travail scientifique, le député du MPLA a soutenu que « la Chine et l'Afrique doivent unir leurs forces pour continuer à construire un grand nombre de routes, de ponts, de lignes ferroviaires, de centrales électriques, de ports et de formation humaine, contribuant ainsi à sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le continent africain».

"Malgré les incertitudes de l'avenir économique mondial, la coopération sino-africaine en général, et sino-angolaise en particulier, continuera d'être parmi nous le pivot stratégique le plus dynamique, le plus cohérent et le plus fort de la coopération internationale", a-t-il souligné.

Le concours d'investigation, auquel participaient 200 concurrents venus de plus de 30 pays africains, visait à encourager les participants à se pencher sur les relations de la Chine avec les pays africains et sur les voies à suivre pour améliorer ces relations.

Outre João Diogo Gaspar, d'autres membres de la délégation angolaise ont obtenu des positions remarquables, comme Erika Aires, Dolina Tchinhama et Eduarda Zacarias.