Tunisie: Destin d'un Sta', Un mathématicien entre deux siècles, de Mohamed Jaoua - Entre mathématiques, politique et Histoire

L'autobiographie captivante de Mohamed Jaoua, intitulée Destin de Sta': un mathématicien entre deux siècles, est un récit profondément personnel qui plonge le lecteur dans un voyage fascinant à travers la vie de l'auteur, mêlant habilement histoire personnelle, engagement politique et une analyse perspicace des événements marquants de l'histoire de la Tunisie.

Préfacé par le vénérable professeur Ahmed Friâa, également mathématicien et homme politique, cet ouvrage offre bien plus qu'une simple autobiographie.

Il se démarque par sa capacité à transmettre des messages et des réflexions sans recourir à une seule équation ou terme mathématique, comme le fait remarquer Ahmed Friâa.

Le livre de Mohamed Jaoua est une plongée dans l'âme et « l'esprit » d'un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage académique tunisien et qui a contribué à l'essor de l'enseignement des sciences. Mohamed Jaoua est non seulement le fondateur de l'école d'ingénieurs privée Esprit, mais il est également l'un des architectes de l'enseignement supérieur en Tunisie, en contribuant à la création d'écoles d'ingénieurs publiques.

Son travail dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique est exemplaire et son autobiographie dévoile les coulisses de ses réalisations.

L'autobiographie de Mohamed Jaoua ne se contente pas de raconter son parcours professionnel.

Elle offre également un aperçu captivant de son engagement intellectuel et son vécu des événements historiques qui ont façonné la Tunisie au fil des décennies.

Sa capacité à combiner sa passion pour les mathématiques et son désir d'influencer positivement la société est remarquable.

La préface, rédigée par le professeur Ahmed Friâa, apporte une perspective précieuse sur le livre.

Le titre du livre, Destin de Sta', suscite immédiatement la curiosité.

L'auteur explique que le terme «Sta'» désigne le maître maçon à Sfax, mais il est également associé à l'idée de travailleur acharné et bâtisseur.

Cette appellation, bien que parfois teintée de connotations péjoratives, incarne la ténacité et la détermination des Sfaxiens à construire et à contribuer au développement.

Le choix de ce titre révèle l'attachement de l'auteur à ses racines et sa fierté d'être originaire de Sfax, même s'il n'y a vécu que quelques années.

L'écriture de Mohamed Jaoua est captivante et immersive. Dès les premières pages du livre, le lecteur est transporté dans l'ambiance de chaque époque évoquée, de ses premiers pas timides à l'école en face de M. Pierson jusqu'à ses réalisations académiques majeures.

L'auteur réussit à créer un lien personnel avec le lecteur, partageant ses joies, ses défis et ses moments de réflexion profonde.

Le récit offre également un aperçu des défis auxquels il a été confronté en tant que scientifique et éducateur en Tunisie.

Il explore la nécessité de développer une politique scientifique ambitieuse, tout en tenant compte des contraintes budgétaires et des défis liés aux ressources.

L'auteur met en lumière l'importance d'une vision à long terme et d'une stratégie internationale pour élever notamment le niveau de la recherche en Tunisie.

La contribution de Mohamed Jaoua à la création du département de mathématiques appliquées à l'ENIT dans les années 1980 est un exemple concret de son engagement envers l'amélioration de l'enseignement et de la recherche en Tunisie.

Il démontre comment il a su saisir les opportunités pour élever le statut de la recherche scientifique dans le pays.

Destin de Sta': un mathématicien entre deux siècles est bien plus qu'une simple autobiographie.

C'est un récit captivant qui offre un aperçu profond de la vie et des réalisations de Mohamed Jaoua, un homme dont l'influence s'étend bien au-delà des mathématiques.

Ce livre vous emmènera dans un voyage à travers le temps, à travers les époques et les évolutions de la Tunisie, tout en soulignant l'importance de la passion, de la persévérance et de l'engagement envers l'éducation et la recherche scientifique.

Que vous soyez passionné de mathématiques ou simplement curieux de découvrir l'histoire de la Tunisie à travers les yeux d'un homme exceptionnel, Destin de Sta' est une lecture incontournable.