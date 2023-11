Tunisie: ASM | Le coach Abdessattar Ben Moussa revient sur la défaite contre le CSS - «La modestie de l'effectif, handicap de taille !»

Pour l'entraîneur marsois, l'effectif à sa disposition est d'ores et déjà réduit.

Que dire quand il enregistre cinq absences de taille en un seul match.

Bien qu'il ait changé d'entraîneur avec le remplacement de Khaled Ben Yahia par Abdessattar Ben Moussa et les recrutements opérés dans les tout derniers jours du mercato estival, les Marsois n'arrivent toujours pas à voir le bout du tunnel.

L'ASM est toujours lanterne rouge du Groupe B avec deux petits points au compteur.

En déplacement avant-hier à Sfax, les choses ne se sont pas arrangées avec à la clé une lourde défaite sur le score sans appel (0-3)

. Pour l'entraîneur marsois, Abdessattar Ben Moussa, le score ne reflète pas le volume développé par ses joueurs : « Nous avons développé un bon volume de jeu.

Nous avons usé de l'arme des balles arrêtées, les corners notamment, mais le finish nous a terriblement fait défaut

Le score ne reflète pas la physionomie du match», nous a déclaré le coach banlieusard avant d'ajouter : «Le premier but a été encaissé dès la deuxième minute de jeu à cause d'une erreur défensive qui ne se commet pas normalement dans le haut niveau. Sauf que nous avons un gros problème d'effectif à La Marsa. Le défenseur qui a commis l'erreur causant le premier but sfaxien n'a pas l'expérience de la Ligue 1. D'ailleurs, j'ai affronté le CSS avec aucun joueur ayant une longue expérience de la première division. Les dix joueurs de champ se composaient de sept enfants du club issus du centre de formation et trois autres recrutés la saison écoulée pour les besoins de la Ligue 2 ».

Cinq absences de taille

Dimanche, l'effectif marsois enregistrait cinq absences de taille. Il y a d'abord Mohamed Ali Yaâkoubi et Zied Jebali, suspendus. Sans compter les blessés : Bilel Khefifi, le milieu de terrain gabonais Franck Obame et l'arrière gauche Ikouwem Udo. «La modestie de l'effectif est un handicap de taille.

Pourtant, nous avons résisté jusqu'à la fin du match. D'ailleurs, le deuxième but n'a été encaissé qu'à la 83'.

Outre les absences enregistrées, le concours de circonstances nous a été défavorable.

En cours de jeu, j'ai dû opérer trois changements forcés pour cause de blessure, soit Gmach, Traidi et Smichi.

Des changements qui ont précipité l'effondrement de l'équipe», confie Abdessattar Ben Moussa.

Gérer en attendant le mercato hivernal...

L'entraîneur des « Vert et Jaune » reste optimiste malgré tout. Son but à court terme est de gérer les tout prochains matchs en attendant l'ouverture du mercato hivernal : « Je compte récupérer au moins un joueur pour le prochain match et deux autres pour la rencontre suivante. Je dois gérer les matchs qui me restent en attendant l'ouverture du mercato hivernal. Nous devons renforcer l'effectif par un avant-centre et un joueur de couloir qui a l'expérience de la Ligue 1 ».

Gérer oui, mais il faudra tout de même ramasser des points pour s'éloigner un tant soit peu de la zone rouge. La mission du coach marsois n'est pas de tout repos.