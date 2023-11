Congo-Kinshasa: Pour une auto-prise en charge de leurs problèmes sociaux , ANTPC - Lancement officiel de la caisse sociale des artistes comédiens

L'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, ANTPC, avec à sa tête l'artiste comédien Masumu Debrindet, a procédé jeudi 2 novembre, à la mise en place officielle de la Caisse Sociale des Artistes Comédiens (CSACO). Au regard du souhait exprimé par les artistes comédiens, cette caisse a été mise en place pour une auto-prise en charge afin de parer à toute éventualité.

Une série de consultations des artistes a eu lieu en vue de concrétiser la création de la caisse sociale des artistes comédiens.

Y ont pris part à cette cérémonie, bon nombre d'artistes comédiens ainsi que des cadres de l'ANTPC. Face aux médias, le numéro un de l'ANTPC, Masumu Debrindet, s'est expliqué en ces termes : «La caisse a été mise en place par les artistes comédiens pour s'autogérer, s'autofinancer pour que nous ne puissions pas paraître comme des mendiants, des nécessiteux».

Et de poursuivre : «C'est vrai que les artistes ne s'organisent pas, mais nous, au niveau de l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, nous voulons prouver que les artistes comédiens sont organisés. C'est pourquoi, partout où nous allons, il y a de l'estime envers nous. Nous avons pensé que, on a connu beaucoup des cas. Quelqu'un peut tomber malade, peut mourir, peut avoir un problème social ou autre, mais, il faut d'abord commencer à aller quémander par-ci par-là. Nous avons dit non. Nous pouvons nous prendre en charge, créer une caisse sociale, pour que nous puissions résoudre certains problèmes sociaux qui nous concernent. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui et je pense que c'était nécessaire».

De ce fait, il en a appelé à une sensibilisation touts azimuts. «Maintenant, l'opinion nationale, tous nos artistes qui sont partout, parce que l'ANTPC est en province et à l'extérieur du pays, donc, c'est une information qui va leur arriver et partout où ils sont, qu'ils s'organisent comme nous le faisons ici...Nous avons voulu organiser une occasion officielle pour annoncer aux artistes comédiens que notre caisse dont on a parlé a commencé aujourd'hui le 2 novembre, et qu'il faut cotiser régulièrement, pour être assistés. Nous avons, à cet effet, présenté l'équipe qui va gérer cette caisse», a-t-il conclu.

En marge de cette cérémonie, un hommage a été rendu à la première dame de la République, Denise Nyakeru. Ces artistes ont réitéré leur sentiment de reconnaissance pour avoir pensé à créer la mutuelle de santé en faveur des artistes comédiens et cinéastes congolais.

Il y a lieu de souligner que pour être membre, c'est-à-dire, bénéficier des faveurs de cette caisse, il faut être affilié à l'ANTPC ou être un sympathisant recensé et être en règle des cotisations mensuelles de 5 dollars ou plus. L'assistance sera accordée pour le cas de décès, maladies graves, mariages et après une période de fonctionnement à évaluer, l'assistance s'ouvrira au conjoint, à la conjointe ainsi qu'aux enfants reconnus officiellement etc. Israël Mpoyi