Congo-Kinshasa: Délégué par le Ministre de l'ESU - Le C.T. Thierry Kanyengano a déclaré ouverte l'année académique 2023-2024 à l'U.C.C. Don Akam

L'Université Chrétienne Catholique Don Akam, U.C.C. Don Akam, a organisé, samedi 4 novembre, dans la salle de fête Naomie, située sur By-Pass dans la commune de Mont-Ngafula, une triple cérémonie : collations des grades académiques 2022-2023, clôture de l'année académique du même exercice, et ouverture de l'année académique, exercice 2023-2024.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Muhindo Nzangi, empêché, s'est fait représenter par son Conseiller en charge de l'Education, le Chef des Travaux Thierry Kanyengano.

Son mot d'ouverture est intervenu après plusieurs autres prises de parole. Le père François Ingengi, aumônier de l'UCC Don Akam et Curé de la Paroisse Saint-Paul Miki, a eu en charge la célébration de l'eucharistie. Le mot de bienvenue du Secrétaire Général Administratif a précédé la présentation, par le Professeur Don José Muanda, de son ouvrage intitulé : Approche didactique et pédagogique dans l'enseignement du Droit OHADA, cas de l'UCC Don Akam au regard des innovations du système LMD.

Madame Brigitte Ndaya Ngoyi, éducatrice doublée d'entrepreneure, a parlé avec les lauréats autour du thème : la masculinité positive comme axe majeur du progrès social. La fin de l'exposé de Monsieur Jean-Aimé Mbiya Bondo de l'IARS, International American Relief Society, sur le rôle de la diaspora congolaise dans la reconstruction nationale, a donné lieu à la prise de parole par le Recteur, Professeur et Monsieur l'abbé Albert-Marius Mukendi, qui a abordé en profondeur les avantages du système LMD qu'il a présenté, entre autres, comme étant un agent améliorateur de la nécessaire adéquation entre l'offre de formation et la demande en termes de développement socio-économique.

%

Durant son intervention, le Président du Conseil d'Administration de l'UCC Don Akam, Alexis Kaluwa, a en premier lieu remercié le Ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi, pour avoir admis l'UCC Don Akam, il y a de cela quelques années, à l'agrément du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Il a en plus jeté des fleurs au Chef de l'Etat et Docteur Honorius Causa, Félix-Antoine Tshisekekdi, qu'il a présenté être le Chancelier de l'Université Chrétienne Catholique Don Akam.

C'est à ce niveau qu'est intervenu le mot d'ouverture sus-évoqué du Ministre de l'ESU via son Conseiller, le Chef des Travaux Thierry Kanyengano, ci-haut présenté.

A travers la bouche de ce dernier, l'autorité ministérielle en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a en premier lieu félicité le Comité de Gestion, les cadres scientifiques ainsi que les personnels académique, administratif et technique, pour leurs efforts fournis qui ont amené chez eux à l'ouverture de cette nouvelle année académique dans le strict respect du calendrier tel que préétabli.

"Veuillez trouver par là l'expression de notre sens d'approbation et d'appréciation de tout ce que vous êtes en train de faire pour l'émergence de la République Démocratique du Congo via votre alma mater", leur a-t-il avoué avant de reconnaître dans ce strict respect du calendrier, dont ils sont auteurs, un indicateur probant de la bonne gouvernance.

L'homme d'Etat Muhindo Nzangi a dans ce même ordre d'idée congratulé les lauréates et lauréats, 140 au total, toutes facultés confondues (Economie de gestion, Droit, Informatique, Sciences Politiques et Administratives, Sciences de l'Information et de la Communication, Sciences de la Santé) pour avoir honoré, à travers leur jusqu'au-boutisme, à la fois leurs parents, leur institution et surtout leurs propres personnes.

"Sentez-vous fiers, car vous avez réussi à donner le meilleur de vous-mêmes", leur a-t-il recommandé avant de leur souhaiter pleins succès pour de nouveaux horizons qui s'ouvrent largement devant eux.

Le C.T. Thierry Kanyengano s'est dit favorable au système LMD qu'a institué le Ministre Muhindo Nzangi dans le paysage universitaire congolais. Le représentant du Ministre en charge de l'ESU a à cet effet arborer les avantages du "dit" système parmi lesquels sa stricte adéquation avec le monde du travail ainsi que sa capacité de larguer au sein de celui-ci les transformateurs de la société.

"Dans les deux, trois années à venir, le Ministre ne signera plus les diplômes de l'ancien système", a-t-il fait savoir.

A la question de savoir : "Que pense le Ministère de l'ESU par rapport au transport des étudiants des universités du secteur privé, allusion faite à Trans-Académia ?", la bouche autorisée du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a promis de parler avec son chef au sujet de ce desideratum.

C'est ici le lieu de rappeler que la clôture de l'année académique 2022-2023, le patron des enseignants congolais l'avait déclarée le 6 du mois en cours à Lumumbaville, dans la province du Sankuru.

Comme il n'y a pas université sans cité et étant donné le climat électoral en cours, l'homme en charge des universités et instituts supérieurs de la République Démocratique du Congo a prié les autorités de l'UCC Don Akam de bien vouloir s'inscrire et demeurer dans la dynamique de l'intégrité territoriale.

Son mot d'ouverture de l'exercice académique 2023-2024 à l'UCC Don Akam, par la voix de son Conseiller en charge de l'Education, a donné lieu, après changement de décor vestimentaire, costumes du corps professoral convertis en toges, à la tant attendue collation des grades.

Le Doyen de chaque faculté a présenté ses lauréats, la Secrétaire Générale Académique, Madame Amina Nyongoni Lukuesa, a proclamé les résultats et, cerise sur le gâteau, le Recteur, Monsieur l'Abbé Albert-Marius Mukendi, a remis les diplômes.