Congo-Kinshasa: Elections 2023 , CENI - Denis Kadima invite les observateurs à faire preuve d'objectivité

Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau code de conduite, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima, a sensibilisé les observateurs en marge des travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne, tenue du 2 au 3 novembre au Chapiteau du Pullman. Ces assises ont permis à la CENI et aux différentes parties prenantes à regarder dans la même direction, d'échanger sur les conditions d'accréditations, les missions, les droits et les devoirs des observateurs.

Cette rencontre a réuni les membres de l'assemblée plénière de la Centrale électorale, les représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers, des missions d'observation électorales...

Dans l'entendement de la CENI, Denis Kadima a rappelé que l'objectif d'une mission d'observation est de réaliser une évaluation objective, indépendante et impartiale des élections conformément aux instruments légaux de la RDC, et aux normes internationales. Car, cette commission a une forte volonté d'avoir plusieurs observateurs, sur base de sa feuille de route publiée en février 2022, une volonté soutenue dans ses recommandations aux commissions politiques, législatives, administratives et judiciaires.

«Cette évaluation sans complaisance des observateurs devrait aboutir à des recommandations. Toutefois, la CENI constate que certains observateurs oublient leurs devoirs de réserve, mais aussi les bonnes pratiques en matière électorales», a-t-il révélé.

Il a fustigé la manière dont ceux-là usent de cette posture pour identifier systématiquement les faiblesses du processus électoral et dont les conclusions et les recommandations sont partiales et à connotations négatives.

Dans son enchainement, il a précisé que les observateurs sont avant tout des électeurs, et jouissent du même droit que tous les autres quant au choix de leurs candidats, mais que cela ne leur octroi pas le mandat de boycotter les efforts consentis pour des fins personnelles.

A cet effet, Denis Kadima a rappelé à l'assistance que la CENI tient à ses engagements, qui sont celles d'organiser des élections crédibles, inclusives, transparentes et dans un contexte apaisé.

En dépit de toute la méfiance, l'insatisfaction des uns et des autres ainsi que certains retards accumulés, il a maintenu la volonté de cette centrale électorale à relever les défis et entretenir une collaboration franche, constructive avec les parties prenantes au cycle électoral.