Afrique de l'Est: Processus électoral - Une mission d'observation électorale de la CEEAC très bientôt à Kinshasa

La Commission de la CEEAC envisage de déployer une mission d'observation électorale de plus de trente personnes, avec en son sein une équipe technique d'encadrement et des observateurs électoraux, tous ressortissants des Etats membres de la dite communauté. Mangaral Bante, son Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, l'a fait savoir à travers un communiqué de presse, daté du 3 novembre 2023, relatif à la fin de la seconde mission d'information et d'évaluation qu'ils ont eu à effectuer à Kinshasa, du 20 octobre au 3 novembre, en prélude aux élections générales du 20 décembre 2023 en République Démocratique du Congo. Ci-dessous, l'intégralité du dit communiqué.

Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEEAC

La Commission

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA FIN DE LA SECONDE MISSION PREELECTORALE EN RDC KINSHASA

Le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), l'Ambassadeur Gilberto Da Pladada VERISSIMO a dépêché une seconde mission d'information et d'évaluation préélectorale en prélude aux élections générales du 20 décembre 2023 en République Démocratique du Congo (RDC).

Cette mission se situe dans le cadre du mandat octroyé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC dans sa Déclaration du 07 juin 2005 à Brazzaville, relative à l'appui aux Etats membres engagés dans des processus électoraux. La Mission fait suite à l'invitation de Son Excellence Monsieur le Vice Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Francophonie, adressée la 21 juillet 2023 à la Commission de la CEEAC en vue du déploiement d'une mission d'observation électorale en RDC.

%

L'objectif de la Mission est de compléter les informations collectées et d'enrichir l'évaluation issue de la première mission d'information et d'évaluation préélectorale effectuée en mars 2023 à Kinshasa. De manière spécifique, une attention particulière est accordée aux nouveaux défis ainsi qu'aux préparatifs du processus électoral en cours.

La Mission a séjourné à Kinshasa du 20 octobre au 03 novembre 2023.

La Mission a été reçue par leurs Excellences Messieurs le Vice Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Francophonie ; le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières ; le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intégration Régionale et le Vice-ministre de la Justice.

La Mission a également rencontré la MONUSCO et l'Union Africaine.

En outre, la Mission a eu une séance de travail avec la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organe chargé de l'organisation et de la conduite du processus électoral. A cette occasion, elle a évoqué la question du niveau de réalisation au stade actuel du calendrier électoral et celle de l'enrôlement des électeurs dans trois territoires, notamment Kwamouth, Masisi et Rutshuru.

Le Président de la CENI a informé la Mission que 80% des activités prévues au calendrier des élections générales sont déjà réalisées. Les 20% restant sont des activités mineures qui seront exécutées tout au long de la Campagne électorale.

La Mission a eu des séances de travail avec respectivement, la Commission Episcopale Justice et Paix de la CENCO ; la Commission pour l'intégrité et la Médiation Electorale (CIME) ; la plateforme EDUCIEL, ainsi que les plateformes des organisations des femmes engagées dans l'observation des élections en RDC.

En revanche, la Mission n'a pas pu rencontrer les Ambassadeurs des Etats membres de la CEEAC accrédités en RDC ; le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication ; la Cour Constitutionnelle ; les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants et les Regroupements des partis politiques, notamment l'Union Sacrée pour la Nation, Ensemble pour la République, Lamuka et le Front Commun pour le Congo.

La Mission a suivi avec grand intérêt la décision de la Cour Constitutionnelle rendant publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023.

De toutes ces audiences et rencontres, il ressort que les préparatifs pour la tenue des élections générales à la date du 20 décembre 2023 en RDC sont globalement satisfaisants.

La Mission a l'honneur d'informer les Autorités nationales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République Démocratique du Congo ainsi que l'opinion nationale et internationale que la Commission de la CEEAC envisage de déployer une mission d'observation électorale de plus de trente personnes comprenant une équipe technique d'encadrement et des observateurs électoraux, tous ressortissants des Etats membres.

Fait à Kinshasa, le 03 novembre 2023

Pour la Mission,

Son Excellence MANGARAL BANTE, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité.