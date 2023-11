Afrique: Djeddah accueille une conférence de l'OCI sur le statut et l'autonomisation des femmes

Dakar — Une conférence sur "Les femmes dans l'Islam (statut et autonomisation)" s'est ouverte lundi soir à Jeddah, en Arabie-Saoudite, à l'initiative du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Selon un document parvenu à l'APS, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre saoudien des Affaires étrangères, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que "les défis divers et croissants auxquels les femmes sont confrontées dans les zones de guerre et de conflit armé, notamment la violence, la pauvreté, la peur, la marginalisation et le manque de soins de santé et d'éducation pour leurs enfants, nous obligent impérativement à travailler dur pour protéger et soutenir ces groupes les plus touchés et les plus vulnérables".

Il a également relevé que cette conférence se réunit "à la lumière des circonstances difficiles que vivent les femmes palestiniennes de la bande de Gaza en raison des violations persistantes par Israël des lois internationales et des principes humanitaires, à la lumière du silence et de l'incapacité de la communauté internationale à s'acquitter de ses devoirs et de ses responsabilités, pour mettre fin à l'escalade, mettre fin à l'effusion de sang et garantir un accès immédiat à l'aide humanitaire urgente et nécessaire".

Le ministre saoudien a ajouté que son pays condamnait "dans les termes les plus fermes des violations, des pratiques illégales et des crimes contre l'humanité dont les femmes palestiniennes et le peuple palestinien en général sont victimes (....)".

Selon lui, "les femmes musulmanes sont confrontées à de nombreux défis, au harcèlement et à la discrimination dans certains autres pays, à la lumière d'une vague de législation restreignant leurs droits de porter le hijab et d'autres choses en raison du poids de l'islamophobie" en contradiction avec les Conventions internationales.

Le ministre a également indiqué que le Royaume "a pris des mesures importantes et rapides pour parvenir à l'autonomisation des femmes à la lumière de l'ambitieuse Vision 2030, afin que les femmes saoudiennes deviennent un partenaire essentiel et indispensable dans le processus de transformation, de développement et de croissance dans divers domaines".

La conférence sera marquée par l'adoption du "Document de Djeddah pour les femmes en Islam", lequel "couvrira tous les droits des femmes en Islam et constituera un document de référence juridique, législatif et intellectuel qui contribue à faire de l'autonomisation une réalité vivante dans nos sociétés islamiques".

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a lui aussi rappelé que cette conférence "se déroule dans un contexte sanglant où les Palestiniens sont exposés à l'agression israélienne brutale (...)".

Hussein Taha a également affirmé "l'engagement" de l'organisation à "poursuivre un dialogue constructif afin d'autonomiser les femmes afghanes et de garantir leur droit à accéder à l'éducation à tous les niveaux et à participer à la vie publique".

Au nom du Groupe africain au sein de l'Organisation de la coopération islamique, la vice-présidente de la République du Bénin, Maryam Chabbi Talata, a souligné l'importance de la conférence, notant les efforts des dirigeants saoudiens pour l'accueillir.

Elle a également salué "l'intention de la conférence d'adopter un document complet et convenu sur les droits des femmes en Islam", soulignant que "cela est extrêmement important et bénéficiera aux femmes et au monde entier".