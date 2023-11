Algérie: 'On ne saurait se prévaloir de l'exercice des droits pour justifier les abus, les injures et les rumeurs malveillantes'

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi à Alger, qu'"on ne saurait se prévaloir de l'exercice des droits pour justifier les abus, les injures et les rumeurs malveillantes visant à attenter à la sécurité et à la stabilité".

Dans son allocution à l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, le Président Tebboune a fait observer que "tout droit dont jouissent les individus a un devoir correspondant et toute liberté est assortie d'une responsabilité", soulignant qu'"on ne saurait se prévaloir de l'exercice des droits pour justifier les abus, les injures et les rumeurs malveillantes visant à attenter à la sécurité et à la stabilité".

Le président de la République a réitéré, dans le même contexte, sa détermination à "poursuivre l'édification des fondements de l'Etat de droit, basé sur la justice et l'égalité, tout en faisant de la citoyenneté la base avec laquelle l'Etat traite avec ses enfants".

A cette occasion, le président de la République a salué l'effort consenti par l'institution législative pour accompagner le Gouvernement en vue de consacrer une réforme législative globale qui s'adapte à la dynamique rapide de la société "suivant une vision inclusive et intégrée conforme à la démarche de redressement national et du changement escompté".

Il a souligné, à cet égard, que "l'édification de l'Etat de droit requiert un travail incessant et constant et un développement, une moralisation et une efficacité de l'action judiciaire afin de garantir la justice au justiciable et de le protéger contre l'abus et la partialité".