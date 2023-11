Algérie: Attaf tient de nombreuses rencontres avec les hautes autorités en Slovénie

- Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu lundi à Ljubljana, de nombreuses réunions avec les hautes autorités slovènes, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue dans ce pays ami, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

M. Attaf a été reçu par la présidente de la République de Slovénie, Natasa Pirc Musar, à qui "il a transmis les salutations du Président Tebboune et un message verbal dans lequel il a mis en avant sa volonté d'oeuvrer de concert avec elle pour exploiter toutes les opportunités offertes afin de hisser les relations algéro-slovènes au plus haut niveau possible".

Le ministre a, en outre, rencontré son homologue slovène, Tanja Fajon, avec laquelle il a eu des concertations bilatérales en tête-à-tête, élargies par la suite aux délégations des deux pays. Les discussions ont principalement porté sur deux principaux axes : les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, ainsi que la coopération et la coordination entre les deux pays lors de leur prochaine adhésion au Conseil de sécurité, précise le communiqué.

Les deux ministres sont convenus "de valoriser le développement qualitatif que connaissent les relations diplomatiques et économiques algéro-slovènes, de mettre en place un plan d'action définissant les priorités de la coopération bilatérale pour les prochaines échéances et de se coordonner pour ajouter un plus qualitatif à l'action du Conseil de sécurité appelé à s'acquitter de ses responsabilités dans le contexte des développements dangereux au niveau des territoires palestiniens occupés et à la lumière de l'aggravation des crises et des conflits en Afrique notamment dans la région sahélo-saharienne".

%

Les deux parties ont examiné "les voies et moyens de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans ce domaine et les perspectives d'établir un partenariat bilatéral dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'hydrogène vert".

Par ailleurs, M. Attaf a été reçu par la présidente du Conseil national de Slovénie, Urska Klakocar Zupancic.

Les deux parties ont salué "la contribution de la diplomatie parlementaire pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, notamment à la faveur de la constitution et de l'activation des groupes parlementaires d'amitié des deux côtés".

La prochaine visite que devra effectuer Mme Zupancic l'année prochaine en Algérie était sur la table des discussions entre les deux parties suite à la visite effectuée en Slovénie en octobre dernier par le président de l'APN, M. Brahim Boughali, selon la même source.