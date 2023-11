Algérie: Réunion sur la régulation du marché des produits alimentaires et agricoles de large consommation

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé une réunion de coordination consacrée à l'examen des mesures pratiques relatives à la régulation du marché des produits alimentaires et agricoles de large consommation et à la préparation de la saison agricole 2023-2024, a indiqué, lundi, le ministère dans un communiqué.

La rencontre, tenue dimanche au siège du ministère en présence de cadres du ministère et de représentants du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que des représentants des différents établissements et offices sous tutelle, a porté essentiellement sur les mesures pratiques relatives à la régulation du marché des produits alimentaires et agricoles de large consommation.

Les participants ont abordé plusieurs dossiers importants et prioritaires, notamment la préparation de la saison agricole 2023-2024 et le déroulement de la campagne moisson-battage.

Dans ce cadre, des instructions ont été données à l'effet d'accompagner les producteurs des légumineuses, à travers la mise à disposition des semences et l'augmentation de la surface cultivée.

De son côté, le représentant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a présenté un exposé exhaustif sur la nouvelle cartographie de distribution du lait en sachet subventionné, une mesure mise en place en vue de moderniser le suivi et le contrôle par les agents des directions du commerce et par tous les services compétents au niveau de toutes les wilayas, avec pour objectif de garantir la disponibilité de ce produit dans toutes les régions du pays.

Le ministre a salué les efforts consentis pour assurer une parfaite coordination entre les deux secteurs, et numériser la cartographie de distribution de la matière première aux laiteries publiques et privées.

La rencontre a permis en outre de présenter la liste des produits agricoles concernés par la définition des marges de bénéfice pour certains produits de consommation essentiels.

Au terme de cette réunion, des instructions fermes ont été données à l'effet de garantir une prise en charge "efficiente et prompte" de toutes les préoccupations soulevées, notamment celles en lien avec l'approvisionnement du marché en viandes rouges et blanches, en oeufs, l'objectif étant de proposer ces produits aux consommateurs à des prix abordables.

La rencontre s'est déroulée en présence du Secrétaire général de la Chambre nationale agricole (CNA), un représentant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), le Secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UNCAA), ainsi que des représentants de l'Association nationale des transporteurs et distributeurs de lait, de la Fédération nationale des aviculteurs, de l'Association nationale des importateurs de viandes rouges, du Conseil national interprofessionnel de la filière céréalière, outre des opérateurs économiques opérant dans la production de légumineuses.