Afrique du Nord: Protection des droits de l'enfant - L'Algérie engagée à assurer les garanties nécessaires

ALGER — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a affirmé, lundi à Alger, l'engagement constant de l'Algérie à protéger les droits de l'enfant contre tous les dangers.

S'exprimant lors d'une table ronde sur le renforcement du partenariat et de la coordination entre l'ensemble des intervenants dans le système de justice et de protection des enfants en Algérie, organisée par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) en coordination avec l'Organisation internationale pour la réforme pénale (OIRP), Mme Cherfi a mis en exergue "l'engagement constant de l'Algérie à assurer les garanties nécessaires pour protéger les droits de l'enfant contre les agressions et les dangers à travers la mobilisation des ressources financières indispensables et l'investissement dans la ressource humaine avec l'aide de l'ensemble des acteurs".

Le respect des droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier est une question "ancrée" en Algérie, car "cela émane de nos valeurs de tolérance et de notre histoire révolutionnaire riche en gloires et hauts faits pour la liberté, la dignité humaine et la défense des causes justes", a-t-elle dit.

Concernant la situation dans la bande de Ghaza, Mme Cherfi a indiqué que l'agression sioniste est une violation des chartes et des traités internationaux sur les droits des enfants à la vie.

La directrice régionale du bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l'OIRP, Taghreed Jabr a salué, de son côté, l'expérience de l'Algérie en matière de protection des droits de l'enfant, notamment sur le plan législatif.

Sur la situation en Palestine, la responsable a qualifié l'agression sioniste "de génocide et de crime contre l'humanité", indiquant que les enfants figurent à la tête des victimes qui succombent chaque jour sous les balles assassines.

Elle a insisté sur l'impératif de "trouver de nouveaux mécanismes devant protéger les enfants notamment en temps de conflits comme c'est le cas à Ghaza", déplorant l'échec des efforts internationaux pour introduire les aides aux Palestiniens et cesser cette agression inique.