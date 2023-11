Afrique: Bonne gouvernance et développement économique en Afrique - Dakar, porte étendard des Delevery Units Network

Les 9 et 10 novembre prochains, Dakar abrite le Forum du réseau africain des Delevery Units 2023. Ce, dans la dynamique d'émergence en Afrique.

Depuis quelques années déjà, beaucoup de pays africains se sont inscrit dans une trajectoire d'émergence avec, en ligne de mire des stratégies de développement. Mais, ils (ces pays) gagneraient plus en partageant leurs succès et leurs échecs respectifs et dans tous les secteurs concernés. Et pour ce faire, le Sénégal, un des pays les plus expérimentés dans la conceptualisation des projets structurants s'est engagé à organisé le Forum du réseau africain des Delevery Units Network.

Lancé en marge de la conférence international sur l'émergence de l'Afrique (Ciea), tenue à Dakar en janvier 2019, le Réseau africain des Delevery Units (Radu) se veut d'offrir aux Delevery Units établies sur le continent une plateforme de partage d'expériences, de bonnes pratiques et leçons apprises en vue de soutenir leurs efforts de transformation et d'émergence économique et sociale.

Dans cette perspective, un Centre d'excellence pilote a été mis en place au sein du Bureau opérationnel de suivi (Bos), Delevery Unit du Sénégal à destination des pays membres du réseau. En perspective de cette rencontre le Directeur général adjoint (Dga), a fait face à la presse hier lundi 6 novembre pour décliner les contours de cette rencontre international à laquelle des sommités à travers le monde y prendront part pour apporter une contribution scientifique aux pays membres du réseau. Il explique le Sénégal a fait des progrès notoires. Ce qui lui vaut d'être pays de référence en l'a matière. Pour s'en convaincre dans le cadre des activités du Réseau, sept pays africains ont effectué des voyages de benchmarking au Sénégal. Entre 2021 et 2023, des payscomme le Maroc, le Mali, la RDC, le Burundi, le Gabon, la Mauritanie et le Cameroun ont tiré les leçons de l'expérience du Bos. Il précise que la portée de l'appui fourni par le Bos a consisté en la réalisation d'un diagnostic à 360° qui a servi de base à la proposition d'assistance technique.

En partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad) et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), ce forum vise à évaluer la contribution des DU dans la dynamique d'émergence en Afrique dans ce contexte d'instabilité mondiale ; à dynamiser le RADU par la signature d'un mémorandum of understanding (MoU) ; faire un bilan décennal sur la mise en oeuvre des actions phares du Pse (10 après la phase de formulation) et la contribution du Bos la Delevery Unit du Sénégal à ce niveau ; et enfin obtenir les engagement des partenaires au développement pour soutenir des activités du réseau.