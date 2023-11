Sénégal: Reprise immédiate des cours en présentiel à l'UCAD - Le SAES maintient la pression sur les autorités

Une reprise immédiate des cours en présentiel à l'UCAD, c'est ce qu'exige le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Lors d'un sit-in organisé, hier lundi, devant le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, la coordination SAES du campus de Dakar a fustigé la fermeture des universités après les violentes manifestations de juin dernier. Selon elle, cette décision a impacté négativement sur la qualité de la formation.

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) hausse le ton contre la fermeture et l'arrêt des enseignements en présentiel à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir décrété deux jours de grève les lundi 6 et mardi 7 novembre 2023, la coordination SAES du campus de Dakar a organisé hier, une marche pacifique qui a pris départ devant la Faculté des Sciences juridiques et politiques et qui s'est terminée devant le rectorat de l'UCAD. «Il est alors impératif que l'UCAD se redresse par la reprise, sans délai, des enseignements en présentiel, et ce, tout au moins, pour sauver l'année académique 2022-2023», a déclaré la coordinatrice du SAES du campus de Dakar, Fatou Seck Youm.

Pour cause, selon le SAES, cinq mois «sans» cours, c'est déjà inacceptable. «Ça suffit, parce que, voilà cinq mois que l'UCAD est sortie de son sentier battu, l'enseignement en présentiel qui lui a valu sa place de première université francophone. Ça suffit, parce que, bien évidemment, ce temps de latence impacte négativement sur le quantum horaire et, par conséquent, sur la qualité de la formation. Ça suffit, parce qu'en cinq mois, nous avons noté l'atermoiement des autorités dans un dilatoire continu et savamment orchestré», a fait savoir Fatou Seck Youm.

Poursuivant son propos, elle ajoute : «Durant toute cette période, lesdites autorités n'ont posé aucun acte concret pour une reprise des enseignements en présentiel, laissant visibles les stigmates issus des saccages, nonobstant les multiples alertes de la coordination. Aussi inacceptable que cela puisse paraître, nous ne pouvons plus nous arrêter sur des atrocités commises par des malfrats, des bandits qui ont brulé notre chère université, le 1er juin 2023, car il y va de la survie de l'UCAD, en général, et de la communauté universitaire, en particulier».

Et pour obtenir gain de cause, la coordination SAES du campus de Dakar fait un rappel aux membres du Conseil académique. «Chers Doyens de Facultés, chers Directeurs d'Écoles et directeurs d'Instituts, chers représentants des enseignants-chercheurs et chercheurs, chers représentants du PATS, chers représentants des syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs, le devenir de l'UCAD est entre vos mains, vous membres du premier conseil institué au sein de l'UCAD. La situation impose que vous décidiez, le 08 novembre 2023, à l'unanimité, de la reprise effective des enseignements en présentiel», a lancé la coordinatrice du SAES campus de Dakar.

Pour rappel, les autorités avaient décidé de la fermeture des universités au mois de juin dernier. Ce, après les violentes manifestations qui ont éclaté après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour «corruption de la jeunesse» dans l'affaire Sweat Beauté. Des bâtiments de l'université de Dakar et du matériel avaient été mis à sac et incendiés.