Ile Maurice: Les festivités d'après-régate font quatre blessés

Quatre personnes ont été blessées lors des festivités d'après-régate, dimanche, à Trou-d'Eau-Douce.

Celles-ci ont été organisées par le conseil de district de Flacq, en collaboration avec le conseil du village et les policiers de Trou-d'Eau-Douce. Elles ont démarré par une marche pacifique, suivie d'une régate et d'un concert. L'événement a débuté à 9 h 30 et il était prévu qu'il se termine à 20 h 30. Le deputy speaker Mohammud Zahid Nazurally était présent. Un dispositif de sécurité a été mis en place conformément aux détails fournis. Cependant, après le concert, une altercation a éclaté entre deux groupes.

Des renforts ont été appelés et la foule a été dispersée. La patrouille a été maintenue par les policiers de Trou-d'Eau-Douce, la Division Supporting Unit et les services de secours d'urgence (ERS) jusqu'à fort tard afin d'éviter des dérapages.

Quatre personnes ont été blessées au cours de la bagarre et ont reçu des soins à l'hôpital Dr Bruno Cheong dont une dame âgée de 40 ans, sans profession, résidant à Débarcadère, Trou-d'Eau-Douce, un homme de 45 ans, habitant également Débarcadère, un enfant de 11 ans, qui vit à Argy, Flacq, et un homme de 30 ans, sans profession, résidant à Camp-Marcelin, Flacq. Ce dernier a signé un formulaire de discharge against medical advice et est rentré chez lui.