Ile Maurice: Alerte rouge dans les hôpitaux

Le 11 juillet 2023, un rapport accablant a été présenté au Directeur régional de la santé de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo par l'audit Interne, mettant en lumière des problèmes graves dans les services de restauration des hôpitaux régionaux A.G. Jeetoo, Brown Sequard et ophtalmique S. Bharati.

Cet audit vient d'être évoqué ce matin au Parlement par Xavier-Luc Duval dans le cadre de sa Private Notice Question au ministre Jagutpal. Cette enquête exhaustive, couvrant la période de juillet 2021 à mai 2023, a révélé une série de préoccupations majeures. L'audit a mis en évidence un déficit alarmant en personnel aux échelons de la direction et de la supervision dans les unités de restauration.

Le poste de responsable de la restauration, pourtant annoncé par la commission de la fonction publique, reste vacant en raison de retards dans le processus d'entretien. De plus, des problèmes de classification budgétaire des dépenses ont été identifiés, laissant transparaître des erreurs dans les registres comptables et une utilisation inappropriée des fonds.

Les formulaires de demande de repas n'étaient pas standardisés, entraînant un gaspillage alimentaire significatif. Les patients n'étaient pas consultes pas avant de recevoir leurs repas, aggravant le problème.

De plus, les conditions d'hygiène dans les services étaient catastrophiques, avec des odeurs de cigarettes, des draps souillés et la présence d'insectes et de punaises sur les lits et les assiettes.

Le comité d'audit a formulé plusieurs recommandations vitales, dont une révision immédiate de la classification budgétaire des dépenses, ainsi que la résolution des erreurs dans les registres comptables et l'arrêt de l'utilisation inappropriée des fonds. Le comité a également demandé à la responsable régionale des soins infirmiers de prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions d'hygiène dans les services, mettant l'accent sur des normes strictes et rigoureuses. Des enquêtes approfondies ont été recommandées pour évaluer la qualité des repas servis aux patients et les pratiques de gaspillage alimentaire. Des mesures de sécurité ont également été sollicitées afin d'évaluer les risques associés aux lits médicaux, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être des patients.

Ci-dessous le rapport «draft» dans son intégralité et le procès-verbal de la réunion qui a suivi :

Audit sur la restauration et la sécurité : Alerte rouge dans les hôpitaux by L'express Maurice on Scribd

