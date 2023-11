Maroc: Festival International du Film de Marrakech - 10 grandes personnalités du cinéma mondial participent au programme «In conversation with»

Rabat — La 20è édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 24 novembre au 02 décembre prochain, prévoit, dans le cadre du programme "In Conversation with ...", l'un des rendez-vous les plus attendus du festival, dix rencontres avec de grands noms du cinéma, en provenance du monde entier.

«Programme phare du Festival International du Film de Marrakech, la série +In Conversation with ...+ offre au public la possibilité de venir à la rencontre de quelques-uns des plus grands noms du cinéma, en provenance du monde entier», indiquent les organisateurs dans un communiqué, ajoutant que dix personnalités incontournables du cinéma mondial, issues de 5 continents, sont attendues à Marrakech cette année pour participer à ce programme.

Entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs sont conviés à échanger librement avec le public du Festival, poursuit la même source.

Ces conversations qui s'annoncent «riches et passionnantes» verront la participation de l'acteur et réalisateur australien Simon Baker, le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, auquel le Festival rendra hommage, le réalisateur français Bertrand Bonello, l'acteur américain, Willem Dafoe, ainsi que le cinéaste et producteur indien Anurag Kashyap, fait savoir la même source.

La réalisatrice japonaise Naomi Kawase, l'acteur danois Mads Mikkelsen, qui recevra l'Étoile d'or du Festival, l'acteur et réalisateur américano-danois engagé Viggo Mortensen, l'actrice écossaise Tilda Swinton, et le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev, seront également de la partie.