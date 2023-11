Maroc: Le Discours Royal, porteur d'une vision éclairée pour garantir les conditions d'un développement inclusif et durable (expert tunisien)

Tunis — Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte est porteur d'une vision éclairée pour garantir les conditions d'un développement inclusif et durable favorable à tous les Marocains sur l'ensemble du territoire national, a souligné le politologue tunisien, Mohamed Nejib Ouerghi.

Dans Son discours, SM le Roi Mohammed VI annonce l'entame d'une autre marche, non moins glorieuse, celle du développement, de la modernisation et de la construction pour un Maroc moderne, développé et rayonnant, a affirmé à la MAP l'expert tunisien, en réaction au Discours Royal.

Il s'agit d'un « Discours programme » qui construit une vision d'avenir et met en exergue la voie à suivre pour que le Royaume, fort de la cohésion de la collectivité nationale, des avancées qu'il est en train d'accomplir dans tous les domaines et de son poids reconnu en tant qu'acteur incontournable pour la sécurité régionale, puisse poursuivre sa marche pour conforter ses acquis et renforcer son positionnement international, a relevé cet expert tunisien.

D'après M. Ouerghi, le Discours Royal se veut une occasion renouvelée pour rappeler les constantes de la politique marocaine, la portée de son action engagée aussi bien aux plans national que régional et les grands chantiers à mener pour garantir les conditions d'un développement inclusif et durable dont les fruits profiteront à tous les Marocains sans exclusive.

Dans Son Discours, le Souverain a mis l'accent sur une stratégie globale pour le développement des provinces du sud à travers le lancement de projets structurants et la mise en oeuvre de grands chantiers structurants, rappelle le politologue, notant que cette orientation vise à garantir aux différentes régions du Royaume une plus forte intégration régionale.

Cette volonté Royale de doter les provinces du sud des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique vise à faire de la façade atlantique un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international, a fait remarquer M. Ouerghi.

Et d'ajouter que le Discours Royal offre également des lignes directrices pour le renforcement du positionnement du Royaume dans l'espace africain en privilégiant les pistes d'un partenariat équitable et mutuellement profitable.