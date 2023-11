Maroc: Ain Taoujdate - Rencontre du Parti de l'Action en commémoration du 48ème anniversaire de la Marche verte

- Le Parti de l'Action a tenu, lundi dans la commune de Ain Taoujdate, province d'El Hajeb, une rencontre de communication avec ses militants à l'occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Le secrétaire général du parti, Mohamed Drissi a souligné que l'anniversaire de la Marche verte est une occasion importante pour mettre en valeur la symbiose très forte et solide entre le trône et le peuple et renouveler le sermon de la Marche verte pour bâtir un avenir prometteur.

M. Drissi a salué les victoires successives remportées par la diplomatie marocaine s'agissant de la question du Sahara marocain sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les reconnaissances internationales croissantes de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il a mis l'accent, dans ce cadre, sur la dynamique de développement soutenue que connaissent les régions du sud du Royaume, grâce aux nombreux projets et programmes réalisés sous la direction visionnaire du Souverain.

Les autres intervenants durant cette rencontre ont mis l'accent sur la grande signification de l'anniversaire de la Marche verte et son importance dans le renforcement de la cohésion entre le trône et le peuple, se félicitant de l'élan du développement remarquable dans les provinces du sud du Royaume à travers la réalisation de nombreux projets économiques, sociaux et culturels structurels, qui ont fait de ces régions une destination privilégiée pour les investissements nationaux et étrangers.

Dans une déclaration à la MAP, M. Drissi a affirmé que la Marche verte "a montré au monde l'esprit de défi qui a toujours distingué les Marocains tout au long de l'histoire lorsqu'il s'agit de leur intégrité territoriale", ajoutant que "les régions du sud du Royaume sont devenues, grâce à l'impulsion royale, un modèle de développement distingué dans tous les domaines".