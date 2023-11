Congo-Kinshasa: Musique - Innoss'B en concert caritatif pour sa grande première en Belgique

Le live du « Tigre », le tout premier qu'Innoss'B va livrer en salle au pays de Tintin, est à l'affiche de La Madeleine de Bruxelles, le 1er décembre à partir de 20h00.

La newsletter envoyée le 6 novembre par Skinfama au Courrier de Kinshasa souligne que la prochaine production d'Innoss'B à Bruxelles est signée Congolisation, Gün Günna Orphelinat et Skinfama. L'interprète de Yo pe va y livrer un concert humanitaire dénommé « Umoja pour la paix dans l'Est de la RDC ». Caritatif, l'événement du 1er décembre à La Madeleine sera l'occasion de « récolter des fonds pour mettre en place un centre nutritionnel et un centre psychologique », a affirmé à la presse Carole Donys, il y a trois semaines, à Bruxelles même. Geste philanthropique de la star internationale vivement salué par la fondatrice de l'orphelinat précité, une association à but non lucratif reconnue pour son accueil aux orphelins victimes « des conséquences irréversibles de la guerre depuis 2014 ».

L'organisation annonce la présence de nombreux invités à ce concert exclusif dont, rappelle-t-on, « une partie des bénéfices sera reversée à l'orphelinat Gün Günna ». Ainsi Innoss'B va-t-il partager la scène avec certains artistes avec qui il a déjà réalisé des featurings. Il s'agit notamment du rappeur ivoirien Kaaris avec qui le Molodoï a chanté Flex, un single sorti en juillet dernier ainsi que de son aîné et compatriote Awilo Longomba qui l'a accompagné dans Maboko milayi.

Rappelons que le prodige d'Afrocongo, natif de Goma qui n'a de cesse d'accueillir des réfugiés de guerre depuis plus de deux décennies, est naturellement plus sensible à l'action de Gün Günna Orphelinat en faveur de la population des contrées de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) dont il est originaire. Du reste, dans la soirée du 6 novembre la guerre à ses portes, la ville a connu une coupure d'électricité suite aux affrontements entre les Forces armées congolaises et les miliciens du M23 au niveau de Kibumba. Une information confirmée par Virunga Energies, la société qui assure la fourniture d'énergie dans la région.