Congo-Brazzaville: Electricité - Des perturbations annoncées à Brazzaville et Pointe-Noire

En raison des travaux de maintenance et d'entretien des turbines au niveau de la République démocratique du Congo (RDC), Brazzaville et Pointe-Noire connaîtront des perturbations dans l'alimentation électrique du 7 novembre au 4 décembre prochain. L'information a été donnée par Jean Bruno Danga Adou, directeur général de la société Energie électrique du Congo (E2 C).

S'excusant auprès de la clientèle pour la gêne qui sera occasionnée les prochains jours, le directeur général de la société E2C, Adou Danga, a signifié que les deux villes subiront des délestages pendant une période de vingt-neuf jours. « Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de notre clientèle du désagrément que cela causera, notamment à nos ménages et aux différentes petites et moyennes entreprises dans les quartiers qui fonctionnent à base d'électricité, toutes nos excuses et nous sollicitons leur indulgence », a déclaré le directeur général d'E2C.

A en croire ses explications, deux raisons essentielles sont à la base de ces perturbations. « La première raison, c'est qu'au niveau du réseau de la Société nationale d'électricité en RDC, la puissance réactive a été limitée à 50 MW. Or, en temps normal, il arrive que nous dépassons cette valeur voir jusqu'à 80-90 MW et aujourd'hui, nous avons été limité à 50 MW, parce que quand nous envoyons trop d'énergie réactive dans le réseau à leur niveau, ces derniers font face à plusieurs délestages », a-t-il expliqué.

Évoquant la seconde raison, le directeur général Jean Bruno Danga Adou a fait savoir qu'à compter du 7 novembre, la RDC lancera la campagne de maintenance et d'entretien des turbines qui va durer jusqu'au mois de décembre. « Donc, ces deux problèmes conjugués font qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons quelques quartiers qui subissent des délestages par rapport à un réactif qui est assez important dans le réseau et pour améliorer la tension, nous sommes obligés de délester... Aujourd'hui, nous savons tous que les élections pointent à l'horizon du côté de la RDC, donc pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas qu'il y ait des quartiers dans l'obscurité. Il faut donc retenir que durant toute la période des élections, nous sommes limités à 50 MW », a-t-il indiqué.