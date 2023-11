Angola: Ouverture de plus de mille écoles en Angola en 2023

Luanda — Plus de mille nouvelles écoles sont ouvertes pour l'année scolaire 2023/2024, portant à 13 mille établissements pour servir une population étudiante d'environ neuf millions d'élèves aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

Les données ont été révélées par le Président de la République, João Lourenço, dans son message sur l'État de la Nation lors de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la Ve Législature.

Selon le Chef de l'État, le nombre d'enseignants augmente de manière régulière et exponentielle, pour atteindre actuellement 206.519, en raison des processus d'admission qui ont eu lieu ces dernières années.

Il a souligné qu'un concours public était en cours pour recruter plus de 8.653 enseignants du primaire et du secondaire, postes qui seront pourvus par des jeunes Angolais désireux d'apporter leur contribution à la croissance de notre pays.

Quant au matériel scolaire, il a expliqué que, pour l'année scolaire ouverte en septembre, 1.381.744 manuels scolaires étaient déjà distribués dans toutes les provinces.

Le Chef de l'État a toutefois reconnu que ce n'est qu'avec plus de salles de classe et d'enseignants qu'il sera possible de réduire le nombre d'enfants en dehors du système éducatif ou qui étudient dans des conditions inadéquates.

%

C'est pourquoi, a-t-il informé, des centaines d'écoles sont en cours de construction et de réparation dans pratiquement toutes les municipalités du pays.

Autonomisation des filles

Dans le cadre du programme d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PAT II), 11 172 bourses d'études ont été accordées et plusieurs écoles ont été réhabilitées.

Selon João Lourenço, l'amélioration continue de l'enseignement technique et professionnel est essentielle pour que les jeunes acquièrent des compétences professionnelles et entrent plus facilement sur le marché du travail.

Grâce au financement de l'Union européenne, le Gouvernement angolais poursuivra le projet de redynamisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dont les résultats sont positifs. « Il est également essentiel de poursuivre le projet d'appui à la formation agricole et rurale développé grâce au financement de l'Agence française de développement. Nous continuerons à travailler pour augmenter et diversifier l'offre de formation, en construisant davantage d'établissements d'enseignement technique et professionnel », a promis le Président de la République.

Formation professionnelle

Au cours de son discours, il a déclaré que, dans le but de former les jeunes pour le marché du travail, on mettait en oeuvre le Programme d'expansion et de modernisation des centres de formation professionnelle, qui a formé 117.223 jeunes entre 2022 et le premier semestre 2023.

Au cours de la même période, le nombre de centres de formation professionnelle est passé de 1 313 à 1 478.

Dans cette perspective, il a annoncé l'inauguration prochaine du Centre Intégré de Formation Technologique de Huambo, qui aura la capacité de former environ 1.400 jeunes par an.