Angola: Le nouvel hôpital de Bengo réduit les évacuations hors du pays

Caxito — Le nouvel hôpital général de Bengo, appelé Reverendo Guilherme Pereira Inglés, fournira des services de moyenne et haute complexité et réduira les évacuations vers Luanda et à l'étranger.

L'hôpital de niveau tertiaire, d'une capacité de 200 lits, desservira également la population locale, celles des provinces voisines et au-delà des frontières, a déclaré lundi, à Caxito, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, lors de l'inauguration du nouvel établissement.

La nouvelle infrastructure accueillera des professionnels issus de carrières diverses (médecins, infirmiers, techniciens diagnostiques et thérapeutiques, techniciens hospitaliers et de soutien général).

Les ressources humaines seront augmentées grâce à l'embauche de davantage de professionnels, pour atteindre l'objectif de 1.546 spécialistes, a-t-elle souligné.

Le nouvel hôpital compte 15 domaines cliniques répartis dans 24 blocs, six résidences pour professionnels et des services d'hémodialyse, d'imagerie, de stérilisation, de néonatalogie et une morgue.

L'hôpital est doté d'un budget d'environ 63,180 millions dollars, occupe une superficie de 45 mètres carrés et sera aussi un centre de formation et de recherche scientifique qui couvrira les services de médecine générale, de pédiatrie et de chirurgie.

Le Président de la République, João Lourenço, a livré deux ambulances à l'hôpital susmentionné.