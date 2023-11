Nigeria: Le conflit atavique à Wukari entre Tiv et Jukun et les efforts de pacification de l'Église

Abuja — Le Père Anthony Odey, curé de l'église St. James dans l'État de Taraba (Est du Nigeria), qui fait partie du nouveau diocèse de Wukari (voir Fides 14/12/2022), a placé une croix pour donner de l'espoir à des populations marquées par des siècles de conflits.

"Les gens de la communauté ont toujours peur de rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas de paix. Et si l'Évangile de Jésus doit être prêché, nous avons besoin de gens, et que les gens puissent aller là pour prier, confiants que Dieu les guérira et les restaurera ", a déclaré le prêtre à La Croix Internationale.

Pour bien comprendre la signification de l'action du père Anthony, il faut retracer l'histoire du conflit en cours dans la région de Wukari, dans l'État de Taraba, qui s'étend également à l'État voisin de Benue.

L'affrontement entre les peuples Tiv et Jukun n'est qu'un des nombreux conflits fonciers en cours dans différentes régions du Nigeria, dont certains remontent à la colonisation britannique. Il s'agit probablement du plus ancien conflit au Nigeria car, selon certaines études, il remonte aux années 1860. Historiquement, les Jukun ont été les premiers à s'installer à Wukari, tandis que les Tiv sont considérés par eux comme des immigrés qui n'ont pas le droit d'être à Wukari. Mais auparavant, les deux peuples entretenaient des relations cordiales depuis des siècles.

%

Pendant la colonisation, les Britanniques ont attribué Wukari aux Jukuns au détriment des Tivs. À la suite de cette décision, les Tiv ont désavoué les prétentions de leurs rivaux à être les seuls propriétaires de la terre, rejetant, entre autres, les procédures coutumières des Jukun pour les transactions foncières par l'intermédiaire de leurs chefs traditionnels.

À la veille de l'indépendance du Nigeria par rapport au Royaume-Uni, le conflit a éclaté en 1959 à la suite de la victoire d'un Tiv contre un Jukun pour représenter la Fédération Wukari à la Chambre des représentants de Lagos. Depuis lors, l'affrontement interethnique a été mêlé à des manoeuvres politiques pour le contrôle du gouvernement de l'État de Taraba et des élections fédérales.

Les épisodes les plus violents ont été enregistrés en 1959, 1964, 1976, 1990-1992, mais le conflit a atteint son paroxysme entre 2000 et 2001, entraînant des pertes humaines et matérielles, et notamment le déplacement de plusieurs milliers de personnes de Wukari. D'autres flambées de violence ont eu lieu plus récemment, depuis 2019. C'est cette année-là (voir Fides 30/8/2019) que le père David Tanko, un prêtre catholique impliqué dans la médiation du conflit de longue date, a été tué.