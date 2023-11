Nigeria: Rinsola Babajide - La joueuse révèle que son ancien agent lui avait déconseillé de jouer pour le Nigéria !

Maimouna Sane — L'ancienne star de Liverpool Rinsola Babajide, a révélé que son ancien agent lui avait conseillé de ne pas jouer pour le Nigeria. L'attaquante de 25 ans a récemment changé de nationalité sportive. Née à Londres, en Angleterre, de parents nigérians, Babajide a joué pour les équipes nationales de jeunes de son pays de naissance.

Sociétaire du club espagnol de Tenerife, Rinsola Babajide a fait ses débuts internationaux pour le Nigeria contre l'Éthiopie en octobre. Mais son choix de rejoindre les Super Falcons a été selon elle, retardé par son ancien agent. « Je dirais depuis 2019, mais j'avais aussi un agent et il n'était pas vraiment aligné sur mes ambitions, alors il m'a en quelque sorte maintenue dans cette direction. Maintenant que je n'ai plus d'agent, je prends mes propres décisions pour moi, ma famille et ma carrière. J'ai joué pour l'Angleterre U18, U19, U20, U23 et j'ai ensuite participé à deux camps d'entraînement avec l'équipe première d'Angleterre. Il m'a fallu un peu plus de temps pour changer de nationalité sportive, mais le plan était de le faire avant la Coupe du monde, pour que je sois éligible à la sélection pour la Coupe du monde, mais cela a pris un peu plus de temps. », a déclaré Babajide à Francis Achi, de Totori News.

Cependant la joueuse de 25 ans espère aider les Super Falcons à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 et la phase finale de la CAN de 2024.