Sénégal: Notation - GCR confirme la note de long terme AAA(WU) SF des obligations émises par le FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028

Pour sa notation de 2023, GCR Ratings (GCR) a confirmé la note de long terme AAA(WU)(SF) des obligations séniors émises par le FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 (tranche senior) à sur son échelle régionale, ont annoncé les responsables de cette agence dont le siège se trouve à Dakar.

La perspective attachée à la notation est stable. « La diversification du portefeuille titrisé sur un nombre satisfaisant de contreparties est un facteur neutre de notation, tandis que du point de vue géographique, les bénéfices de diversification sont positifs mais du point de vue sectoriel, ces bénéfices de diversification sont nuls», avancent l'équipe de notation de GCR parmi les principaux facteurs de notation.

Elle estime par ailleurs que le degré adéquat de rehaussement de crédit par un surdimensionnement initial du portefeuille de 53% par rapport à la valeur nominale des obligations à la date d'émission est aussi un facteur positif de notation.

Cependant, GCR soutient que «les taux d'impayés élevés sur certains actifs mis en location constituent un facteur négatif de notation, transcrit dans nos hypothèses de stress et de sur-stress.»

L'existence d'un fonds de réserve et d'une ligne de liquidité est aussi, selon GCR, un facteur positif de notation, sans compter l'existence d'hypothèques couvrant a priori le principal et les intérêts de l'émission obligataire (facteur qualitatif) et l'inclusion de créances additionnelles (facteur quantitatif). Sur un autre registre, la saine gestion opérationnelle de la structure de titrisation et la bonne qualité de la documentation juridique sont qualifiées de facteurs neutres de notation.

Selon l'équipe de notation de GCR, une détérioration à court terme de la notation des obligations séniors émises par le FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 serait la conséquence : i) d'une crise économique, politique ou sanitaire soudaine et de grande ampleur dans l'un ou l'autre des pays à l'origine des créances titrisées ; ii) d'une détérioration sévère, au-delà des tests de stress et de sur-stress de GCR, du portefeuille de loyers sous-jacents; ou iii) de la matérialisation des risques opérationnels et/ou juridiques rendant le recouvrement des créances plus malaisé ou les délais de remboursement des créances plus longs.

Au total, GCR estime que la probabilité d'occurrence des scénarios défavorables est équivalente à celle des scénarios favorables à court terme, justifiant sa perspective stable. Enfin, GCR signale qu'elle va soumettre la notation des obligations séniors du FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 à une revue semestrielle.