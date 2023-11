Sénégal: « Une hausse sans précédent de 250% » du budget de la défense entre 2012 et 2023, selon Macky Sall

Dakar — Le budget de la défense de l'Etat du Sénégal a connu une hausse « sans précédent » de 250% entre 2012 et 2023, améliorant ainsi les moyens opérationnels des Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne, a salué, mardi, le président de la République, Macky Sall.

« Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250 % entre 2012 et 2023. Ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne », a-t-il déclaré, en présidant la cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées, au camp Dial Diop.

Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, entre autres personnalités, ont pris part à cérémonie.

Selon le président de la République, les effectifs de l'Armée nationale ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi « un maillage complet du territoire national ».

« Dans la même dynamique, nous avons créé un Centre des hautes études de défense, un Institut de défense et plusieurs écoles de formation et d'application pour doter nos Forces armées des meilleures compétences en ressources humaines », a souligné Macky Sall.

%

Le président Sall a salué la mise en place d'importantes mesures en soutien au moral des troupes et de la condition militaire, « lesquelles ont permis d'améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre ».

Le chef de l'Etat s'est réjoui des efforts considérables déployés dans ce sens « avec des projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites ».

« Cette montée en puissance tous azimuts de nos Forces armées traduit ma conviction que le premier investissement d'un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n'est possible. Et en ces temps de menaces accrues, tout ce qui concourt à renforcer la défense nationale n'a pas de prix, parce que c'est elle qui nous met à l'abri des périls, en soutenant les fondements de l'Etat, de la Nation et de la République », a-t-il indiqué.

La journée des Forces Armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d'infanterie, renseigne la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).

La DIRPA souligne que cet événement entérine ainsi la date historique de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le 20 août 1960.

Célébrée pour la première fois en 2004 sur décision du président de la République, chef suprême des Armées, cette date symbolique du 10 novembre est désormais inscrite dans le calendrier républicain comme étant la journée dédiée aux Forces armées, selon la DIRPA.