Maroc: Dakhla - Tenue de la 1ère édition de la 'Nage Verte'

Dakhla — La 1ère édition de la "Nage Verte", une compétition de natation en eau libre, a été organisée, lundi à Dakhla, à l'occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

Organisée par le collectif "We are Dakhla", en coopération avec l'Open Water Event, cette manifestation sportive est une course itinérante de natation en eau libre de plus de 20 kilomètres.

Cette traversée, dont le point de départ a été donné depuis le fond de la lagune vers la plage "Al Moussafir" (point d'arrivé), a été marquée par la participation de trois nageurs, à savoir les deux marocains, Dino Sebti et Nadia Ben Bahtane, et le français Sebastien Deflandre.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association "We are Dakhla", Rabea El hajji a indiqué que cette course qui s'inscrit dans un cadre soucieux du respect de la nature et de l'environnement a pour objectif de sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement et notamment la baie de Dakhla.

Au-delà du challenge sportif, a-t-elle enchaîné, "nous avons également organisé une opération de nettoyage au niveau de la lagune, en installant à la plage Al Moussafir le "Poisson-Glouton", dédié à la récolte ludique des déchets de plage recyclables, dont des canettes aluminium et bouteilles plastiques".

De son côté, la nageuse marocaine, Nadia Ben Bahtane s'est dite fière d'avoir pu faire cette nage symbolique pour la marche verte, mettant en exergue la beauté envoutante de cet espace naturel.

En dépit des conditions climatiques marquées par un peu de vent, a poursuivi la nageuse Ben Bahtane, cette première édition s'est déroulée dans des conditions climatiques favorables, faisant part de son souhait de voir davantage de nageurs participer lors des prochaines éditions.

Baptisé "La nage verte" en référence à la glorieuse marche verte célébrée le 6 novembre de chaque année, cet événement patriotique ambitionne également d'attirer plus de lumière sur la ville de Dakhla, sur son potentiel sportif et sur sa jeunesse.

Le collectif "We are Dakhla" qui compte environ 150 membres est une association qui organise des actions environnementales ayant pour objectif de sensibiliser les habitants de la perte du Sud à l'importance de la protection de l'environnement.