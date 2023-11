Maroc: Plateforme des jeunes de Guercif, un appui indéfectible de l'INDH en faveur de l'entrepreneuriat féminin

Guercif — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse d'accorder un intérêt particulier aux porteurs de projets à même de promouvoir l'entrepreneuriat notamment chez les femmes.

Dans la province de Guercif, bon nombre de jeunes femmes et hommes ont pu donner corps à leurs projets, et ce grâce au soutien et à l'accompagnement de cette Initiative, laquelle entend promouvoir l'esprit entrepreneurial et la création d'emplois dans des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée.

Ainsi, un des modèles les plus marquants de l'entrepreneuriat féminin figure la jeune femme Safae El-Azzouzi qui, grâce au soutien de la plateforme des jeunes de Guercif, a pu réaliser son ambition d'auto-entrepreneuse, monter son projet et assurer sa réussite et sa pérennité.

Après avoir bénéficié d'un appui et d'un accompagnement pré création, en plus d'une formation initiée par la plateforme des jeunes, cette jeune femme s'est lancée dans un projet "couture et impression des cadeaux", et est parvenue à ouvrir son atelier équipé de matériels et divers équipements (broderie, impression sur tissus et toiles...). Un projet qui a nécessité un investissement de l'ordre de plus de 94.000 dirhams, dont plus de 83.000 dirhams comme contribution de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Mme El-Azzouzi a indiqué que cette plateforme lui a permis de bénéficier d'un accompagnement pré et post création ainsi que d'un soutien financier de son projet, notant que grâce à cet appui soutenu de l'INDH, elle a pu acquérir des machines de broderie et d'impression, outre l'équipement de son atelier.

Un autre projet non moins important a bénéficié à son tour des prestations offertes par la plateforme des jeunes, notamment en matière d'accompagnement, d'orientation et de soutien financier. Il s'agit d'un atelier d'art plastique animé par la plasticienne Najat El-Gahs, une personne en situation de handicap (personnes sourdes-muettes).

Cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, notamment le programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", l'a aidée à surmonter son handicap et à faire de son obsession et de son attachement au dessin un moyen de revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Dans la foulée, le chef de la Division de l'action sociale à la province de Guercif (DAS), Hassan Kara a fait savoir que cette plateforme constitue un espace pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et soutenir l'économie sociale et solidaire, et ce à travers des formations, outre un soutien financier aux jeunes souhaitant créer leurs startups et mettre en oeuvre leurs idées de projets sur le terrain.

"Quelque 139 entreprises ont été créées grâce à cette plateforme, et financées par l'INDH à hauteur de près de 12 millions de dirhams (MDH) dans le cadre de l'axe entrepreneuriat, en plus d'une contribution estimée à deux millions de dirhams pour la réalisation de 20 autres projets (axe de soutien à l'économie sociale et solidaire), concernant les coopératives de divers secteurs productifs", a-t-il dit dans une déclaration similaire.

Quant au président de l'association Al Wassit pour l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de la province de Guercif, Mohamed Guennadi, il a souligné que la plateforme a accueilli environ 1.700 jeunes hommes et femmes porteurs de projets depuis sa création, faisant observer qu'ils ont bénéficié des services d'accueil, d'écoute et d'orientation.

Et d'ajouter que la plateforme des jeunes a contribué à l'accompagnement technique et financier pour 139 porteurs de projets, dont 38 jeunes femmes.