Ile Maurice: Un atelier de travail pour mieux cerner les problèmes infantiles

La Mauritius Family Planning and Welfare Association (MFPWA), en collaboration avec le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille et l'Union européenne, a organisé un atelier de travail hier à l'hôtel Gold Crest. Il a réuni 50 prestataires de services dans le but de les soutenir dans l'encadrement des jeunes enfants victimes d'abus sexuels ainsi que des adolescentes enceintes. La MFPWA travaille en étroite collaboration avec la Child Development Unit pour apporter son soutien en ce sens.

Étaient présents, Pourbarlanaden Appavoo, président de la MFPWA, Sanjay Beeharry, chargé de programme à la MFPWA, Kumarduth Puddoo, secrétaire permanent adjoint au ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, et Vidya Charan, directrice exécutive de la MFPWA. Le thème abordé lors de cet atelier, «Addressing Child Abuse and Teenage Pregnancy in Mauritius», avait pour objectif de sensibiliser les institutions concernées à la compréhension de la sexualité et de la santé reproductive des jeunes. Un nouveau pamphlet sur la lutte contre les abus sexuels en ligne sur les enfants a été dévoilé.

Pourbarlanaden Appavoo a expliqué : «En tant que prestataires de services, vous devez être informés sur la définition de l'abus sexuel, sur les formes possibles d'abus sexuel à l'avenir, sur les causes des cas rapportés dans les médias, sur la manière de repérer un enfant victime d'abus sexuel, et sur les conséquences physiques, sociales et psychologiques qui en découlent. Vous devez également savoir comment prévenir l'abus sexuel si vous êtes témoin d'une victime, ainsi que les lois protégeant l'enfant et les conventions en place.»

Le président de la MFPWA a aussi abordé la grossesse chez l'adolescente. «Elle peut s'avérer dangereuse pour la mère et pour l'enfant, et une grossesse a tendance à être plus fréquente chez les personnes peu instruites, notamment en cas de grossesse non désirée.» Sanjay Beeharry a pour sa part expliqué qu'il abordera des méthodes équitables concernant la grossesse chez l'adolescente, et promouvra la santé reproductive et sexuelle des jeunes. «L'importance réside dans le fait que cette formation sera bénéfique pour accroître la connaissance des jeunes dans ce domaine.»

Il a soutenu que l'initiative de l'égalité des genres dans l'éducation sexuelle a été efficace. «L'initiative du profil de genre pour la République de Maurice a été traitée de manière fragmentée dans le programme scolaire. Le programme scolaire pour le primaire et le secondaire ne contient rien en matière d'éducation sexuelle. Nous avons besoin d'une éducation sexuelle complète pour les adolescents à Maurice afin de mieux les préparer.» Il a ajouté que la formation d'hier va dans une meilleure direction. «Elle suit les recommandations du Gender Country Profile que la ministre Kalpana Koonjoo-Shah a implémenté en mai 2022 pour une meilleure réflexion sur l'éducation sexuelle des jeunes.»

Quant à Kumarduth Puddoo, il a expliqué qu'en 2001, en collaboration avec l'UNICEF et le ministère de l'Autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, ils ont travaillé pour aider les enfants dans le besoin. «Un plan national a été mis en place pour protéger les enfants contre l'exploitation, et depuis lors, il y a eu beaucoup d'encadrements pour les réintégrer dans la société. Un centre d'accueil a été établi pour servir de centre de réhabilitation. Des centres ont été ouverts pour venir en aide aux enfants vulnérables.