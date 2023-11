Ile Maurice: Umyad Ebrahim, serial killer ou sérieux menteur ?

Umyad Ebrahim, 39 ans, qui est en détention préventive depuis 2021 à la prison de Beau-Bassin, a avoué avoir enterré un troisième corps à Mare-d'Albert. Il s'agirait d'un homme qu'il aurait surpris en train de voler des légumes sur la propriété où il travaillait comme gardien dans cette localité. Il aurait fait ces révélations aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) durant la semaine écoulée.

Selon le suspect, il ne connaissait pas la victime et pense qu'il pourrait s'agir d'un Bangladais. Umyad Ebrahim a déclaré qu'il avait frappé le présumé voleur et que lorsqu'il a constaté que ce dernier ne réagissait plus et qu'il était mort, il a décidé de l'enterrer. Umyad Ebrahim, serial killer présumé, a également avoué avoir eu des problèmes avec deux autres hommes qu'il aurait mortellement agressés, et qu'il aurait également enterrés, l'un à Curepipe et l'autre dans le Nord, sans toutefois divulguer plus de détails sur leur identité.

Après ces déclarations qui donnent froid dans le dos, la police a procédé à l'inculpation provisoire d'Umyad Ebrahim pour meurtre, le vendredi 3 novembre. Il a ensuite été traduit devant le tribunal de Mahébourg à la suite d'un Court Order, hier. Umyad Ebrahim a ensuite mené les hommes de la MCIT dans un champ de canne à Mare-d'Albert. Les policiers ont sollicité l'intervention de la pelleteuse de la Special Mobile Force (SMF) pour une fouille des lieux indiqués.

Cependant, l'exercice a été interrompu en raison des formalités nécessaires pour reconduire Umyad Ebrahim en prison, passée une certaine heure. De plus, la tâche de la SMF n'a pas été facilitée par le fait que le prisonnier avait du mal à indiquer l'endroit exact où il avait enterré le corps car le terrain a été légèrement modifié par la pose d'une clôture. La police poursuivra les recherches sous peu. L'enquête est menée par l'inspecteur Jugoo et son équipe, qui travaillent sous la supervision du surintendant Seeburruth.

Pour rappel, Umyad Ebrahim avait défrayé la chronique lorsqu'il a été suspecté du meurtre de Zahira Ramputh, qu'il avait enterrée dans un verger de litchis à Mare-d'Albert après l'avoir étranglée. Il a avoué avoir enterré une deuxième femme, Hema Coonjoobeeharry, une habitante de Bambous, qui était portée disparue. Le corps de cette dernière avait été découvert à dix mètres de celui de Zahira Ramputh. Après son arrestation pour ce double meurtre, l'habitant de Curepipe a été placé à l'hôpital psychiatrique de Brown-Séquard. Il a été examiné par un panel de médecins qui ont conclu qu'il était apte à être auditionné.

Lors de son interrogatoire, Umyad Ebrahim a avoué avoir tué Hema Coonjoobeeharry. Selon lui, cette dernière s'était rendue sur la propriété de litchis où il travaillait et vivait. Une dispute aurait éclaté car Hema Coonjoobeeharry ne voulait pas rentrer chez elle. Il l'aurait étranglée avant de l'enterrer. Le rapport d'autopsie indique qu'elle est morte des suites d'une asphyxie par étouffement. Quant à Zahira Ramputh, originaire de Vallée-Pitot, elle se serait suicidée, d'après le suspect. Il nie l'avoir tuée mais concède l'avoir enterrée après son décès. Une version qui rend les enquêteurs sceptiques. La cause du décès de Zahira Ramputh n'a pu être déterminée par le médecin légiste en raison de l'état de décomposition avancée du corps.