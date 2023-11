Ethiopie: Le ministère de l'irrigation et des basses terres et l'ambassade des Émirats arabes unis conviennent à libérer le potentiel des basses terres de l'Éthiopie.

<strong>Addis-Abeba, le — La ministre de l'irrigation et des basses terres, Aisha Mohammed, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, Mohamed Salem Al Rashedi, ont discuté sur les moyens de renforcer la collaboration en particulier les investissements agricoles commerciaux.

Au cours de la discussion, les responsables se sont concentrés sur les aspects clés du développement des basses terres, en particulier les investissements agricoles commerciaux et le développement des infrastructures d'irrigation à grande échelle.

L'exploration d'approches innovantes et durables pour moderniser et réhabiliter les systèmes d'irrigation afin d'améliorer la productivité agricole et d'assurer la sécurité alimentaire étaient également des domaines prioritaires de la discussion.

La discussion s'est terminée par un engagement à franchir les prochaines étapes vers la réalisation de notre vision commune du développement agricole.

Cette collaboration devrait bénéficier aux deux pays et contribuer aux efforts mondiaux vers un avenir plus sûr et plus durable, indique le communiqué.