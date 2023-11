Algérie: Tabi souligne l'intérêt accordé par l'Algérie aux droits de l'Homme et des peuples

ALGER — Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, mardi, que la tenue des travaux de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP) en Algérie traduit sa volonté de promouvoir cet évènement, mettant l'accent sur l'intérêt accordé par les autorités du pays aux droits de l'Homme aux plans national, régional et international, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, M. Tabi a affirmé qu'en accueillant cet évènement africain durant un mois, l'Algérie "atteste de sa fidélité à ses engagements régionaux et internationaux en matière de droits de l'Homme, consacrés dans différentes conventions internationales pertinentes".

L'adhésion à ce mécanisme africain, poursuit M. Tabi, traduit la conviction nationale que la consécration des droits de l'Homme et des peuples requiert la mise en place d'une protection judiciaire adéquate à même de garantir ces droits en cas de violation ou de déni.

Le ministre a, également, précisé que l'objectif est "d'étendre la sécurité juridique et judiciaire, comme deux principaux facteurs de la paix et de la sécurité dans le monde entier", ajoutant que "l'Algérie veille, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, à exprimer et mettre en avant l'importance de l'action commune et de la coopération régionale et internationale en matière de respect et de promotion des droits de l'Homme".

A cette occasion, M. Tabi a tenu à féliciter la Cour africaine, Présidente, magistrats, cadres et fonctionnaires, pour "les efforts déployés en matière de protection des droits de l'Homme et des peuples dans le continent africain", soulignant qu'elle "est devenue, avec mérite, une référence judiciaire et un noble symbole pour toute l'humanité en matière de défense des causes justes, dont le professionnalisme est un acquis et une source de fierté de cette instance judiciaire continentale".

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux a, par ailleurs, affirmé que "les hautes autorités ont mobilisé tous les moyens matériels et l'accompagnement nécessaire pour assurer la réussite des travaux de cette session et redonner à cette prestigieuse Cour la place qui lui sied".

De son côté, la présidente de la CAfDHP, Imani Daud Aboud a exprimé ses sincères remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'organisation par l'Algérie de la 71e session ordinaire de la Cour africaine et du 6e dialogue judiciaire de l'UA.

Les travaux de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP), ouverts ce mardi au Centre international de conférences "Abdelatif-Rahal" (CIC) à Alger, se poursuivront jusqu'au 4 décembre prochain.