Afrique: 7e édition d'Africa Celebrates' à Addis-Abeba - La Côte d'Ivoire a manqué le rendez-vous de la célébration de la culture africaine

« Africa Celebrates » est l'un des plus grands festivals panafricains qui célèbre chaque année l'intégration africaine à travers son riche patrimoine culturel. Il est organisé par Legendary Gold Limite en collaboration avec la Commission de l'Union Africaine et l'Ambassade du Nigeria en Ethiopie, en ce qui concerne sa 7e édition qui s'est tenue du 25 au 29 octobre 2023, à Addis-Abeba en Ethiopie.

C'est sur la thématique: « Réaliser l'intégration africaine à travers les Arts, la culture, le patrimoine et les affaires », que des participants venus de 38 pays africains et de 11 pays non africains, ont célébré le riche patrimoine culturel de l'Afrique à travers la musique, la mode, la danse, le chant, l'art, l'artisanat et la gastronomie.

« Malheureusement, la Côte d'Ivoire qui devait être à sa première participation, a brillé par son absence. Aucune troupe artistique, artiste musicien, aucun acteur du secteur de la gastronomique, de la mode, de l'artisanat et de la danse n'a participé », a laissé entendre, Fatim Tollah Henriette, directrice pays pour la Côte d'Ivoire " de la 7ème édition d'Africa Celebrates", jointe par téléphone le 2 novembre.

Selon elle, l'absence de son pays se justifie par la préparation active de la Can que la Côte d'Ivoire organise en janvier et février 2024.

Aussi, reste-elle confiante pour l'édition de 2024, pour laquelle elle exhorte le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la culture et de la francophonie à penser à soutenir et aider ces acteurs de la culture ivoirienne à participer à l'un des plus grands festivals sur le continent. Pour y vendre ses meilleurs innovateurs, entrepreneurs culturels, designers, films, danse, musiciens, et sa gastronomie, etc. « J'ai foi que l'édition prochaine sera bonne pour mon pays avec une participation de nombreux Ivoiriens pour présenter notre riche patrimoine culturel », espère-t-elle.

%

Pour l'édition 2023, à en croire, Fatim Tollah, c'est le Burundi qui a remporté l'Award de la valorisation culturelle. Le pays est reparti avec un trophée pour sa meilleure performance en danse traditionnelle.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au sein du siège de l'Union Africaine à Addis-Abeba le 25 octobre. Les panels, rencontres BtoB, expositions, concerts de grands artistes africains se sont tenus à Salace Hôtel. L'édition a enregistré une participation active de nombreux ministres de la culture du continent