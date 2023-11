Congo-Kinshasa: Elections-2023 - L'évêque de Kindu invite tous 'les candidats et leurs partisans à favoriser un climat de paix'

Monseigneur François Abeli Muhoya, évêque du diocèse de Kindu a appelé, lundi 6 novembre, les candidats aux élections de décembre 2023 et leurs sympathisants à promouvoir la paix et la non-violence dans la province du Maniema pendant la période électorale.

« En ce moment d'élections, tout discours incitant à la haine, à la provocation et à la division tribalo ethnique doit être rejeté. C'est pourquoi nous invitons les candidats à tous les degrés du scrutin ainsi que leurs partisans à favoriser un climat de paix, de cohésion et d'unité avant, pendant et après les élections car l'avenir de notre province et la quiétude de tous en dépendent », a déclaré Mgr Abeli.

Selon lui, « promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique pendant les échéances électorales de décembre 2023 est la seule chose qui puisse épargner à notre chère et belle province du Maniema de sombrer dans une spirale de violences et conflits inutile ».

Il a ainsi invité tout le monde à ne pas céder à la manipulation, à l'instrumentalisation politicienne à travers les actes de violence et des discours de haine, qui ont tendance à s'installer aujourd'hui au Maniema.

« Tous nous portons une grande responsabilité devant l'histoire. Pour ma part, nous devons tous contribuer à l'apaisement du climat électoral dans l'ensemble de la province du Maniema », a-t-il exhorté les participant à un atelier pour le renforcement des capacités sur l'approche de la paix et de prévention des conflits en période électorale.

Ces assises sont organisées depuis ce lundi à Kindu par le bureau Justice et Paix de la Caritas Développement de Kindu dans le but de favoriser la cohésion sociale et créer un climat apaisé pendant la période électorale et post-électorale.

Lancés par le gouverneur intérimaire, ces travaux prendront six jours. Ils réunissent les différentes couches de population locale.