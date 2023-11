Afrique de l'Ouest: Des prêts hypothécaires pour se loger en Afrique de l'Ouest

communiqué de presse

L'espace UEMOA est confronté à un déficit d'environ 3,5 millions logements décents. Il faudrait construire 250 000 logements supplémentaires chaque année pour faire face à l'impact combiné de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique.

Le projet régional de financement du logement abordable de l'UEMOA, d'un montant de 155 millions de dollars, financé par la Banque mondiale par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement (IDA) a permis à 12 000 personnes d'accéder à la propriété. La société régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) de promouvoir l'accès à un logement abordable dans la sous-région.

La CRRH-UEMOA a pu lever 385 millions de dollars de financement supplémentaire par le biais d'émissions obligataires régionales et internationales. Elle a ainsi pu attirer de nouveaux investisseurs et contribuer au développement du marché régional des capitaux grâce à la longue durée des obligations.

La quarantaine, Kafui Coussey, assistante en ressources humaines dans une institution à Lomé au Togo vit avec ses enfants dans la maison dont elle est propriétaire. « C'est toujours bien d'avoir une maison propre à soi », dit-elle « Nous sommes heureux »!

Se loger : un vrai casse-tête pour les petits revenus

Du Burkina Faso au Niger et au Mali, du Sénégal au Bénin en passant par la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Togo, habiter chez soi est un rêve pour des millions comme Kafui. Et c'est le parcours de toute une vie pour de nombreux ménages à revenus modestes ou irréguliers qui font face aux coûts élevés et au manque de financement.

Le frein majeur pour développer les prêts à l'habitat, c'est la difficulté d'accès à des financements à long terme pour les banques commerciales. Le financement de la Banque mondiale a permis de leur octroyer ces ressources à des taux extrêmement compétitifs, et de proposer à leurs clients des prêts hypothécaires abordables plafonnés à environ 30 000 dollars, remboursables sur 10 à 15 ans. Yedau Ogoundele, Directrice générale de la CRRH-UEMOA

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA)

À Bamako au Mali, où il vivait en location avec six personnes à charge, Oumar Diallo, enseignant, n'espérait pas achever la construction de sa maison avant sa retraite. « Mon premier prêt ne couvrait que l'achat d'un terrain de 500 m2. Cela m'a pris sept ans pour le rembourser. Le deuxième prêt a servi à la fondation et une partie du gros oeuvre. Entre-temps les charges du ménage et la scolarité des enfants ont augmenté. Il a fallu faire un choix. »

Diallo fait pourtant partie de la catégorie dite solvable dans une région où l'accès au crédit immobilier est très difficile. Les travailleurs indépendants et ceux du secteur informel aux revenus faibles ou irréguliers, sont encore plus mal lotis. « J'avais mon terrain, mais je ne pouvais pas construire car je ne pouvais obtenir de prêts auprès des banques. J'ai vécu en location pendant près de 20 ans, dans des conditions difficiles », confie Kouamba Kafui Sodji, une commerçante togolaise.

Des logements abordables pour tous

Dans les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA), les logements décents sont difficilement accessibles pour les petites bourses. La demande explose, entrainant des coûts élevés. L'espace communautaire fait face à un déficit d'environ 3,5 millions de logements décents. Il faudrait 250 000 logements supplémentaires chaque année en raison des effets combinés de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique.

A 60 ans, Diallo aménage enfin dans sa propre maison à Bamako, avec un titre de propriété à son nom. Son rêve se réalise enfin, à la veille de sa retraite. Tout comme lui, 12 000 autres personnes sont devenues propriétaires grâce au Projet régional de financement du logement abordable de l'UEMOA financé à hauteur de 155 millions de dollars par la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement (IDA). Et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) a pu ainsi promouvoir l'accès à un habitat décent dans la sous-région.

« Le frein majeur pour développer les prêts à l'habitat, c'est la difficulté d'accès à des financements à long terme pour les banques commerciales. Le financement de la Banque mondiale a permis de leur octroyer ces ressources à des taux extrêmement compétitifs, et de proposer à leurs clients des prêts hypothécaires abordables plafonnés à environ 30 000 dollars, remboursables sur 10 à 15 ans », explique Yedau Ogoundele, directrice générale de la CRRH-UEMOA.

Un partenariat historique pour renforcer l'inclusion financière

Le projet a aussi ciblé les systèmes financiers décentralisés (microfinance) souvent considérées comme trop risquées, pour renforcer l'inclusion financière et permettre ainsi aux personnes à faibles revenus d'accéder à la propriété.

« Grâce à ce partenariat historique noué avec la CRRH-UEMOA, nous avons désormais les instruments nécessaires pour gérer les risques liés au prêt à l'habitat », assure Yombo Odanou, directeur général de la Coopérative d'épargne et de crédit des artisans au Togo (CECA-Togo). « La durée de nos prêts logements - 10 ans -- est un avantage qui incite nos clients. »

Grâce à un prêt hypothécaire, Kouamba -la commerçante togolaise-- a pu rénover et agrandir sa maison familiale de Lomé : « J'habite maintenant chez moi ! C'est une grande joie que je ne peux pas décrire... », s'exclame-t-elle, toute fière. Elle envisage déjà de bâtir une autre maison.

À Bamako, Dembélé Issa, 35 ans, spécialiste en marketing réside dans sa propre maison avec sa famille. « Après nos difficultés en location, ma femme et moi avons résolu de construire notre propre maison. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce que nous avons pu réaliser grâce au prêt reçu », se réjouit-il.

Plus de 12 000 nouveaux propriétaires, et une mobilisation de ressources plus importantes grâce au financement de l'IDA

Près d'une centaine de banques et institutions de microfinance dans l'espace UEMOA ont été soutenues pour octroyer des prêts immobiliers, permettant ainsi à plus de 12 000 personnes de devenir propriétaires d'au moins un logement. Pour 86% des bénéficiaires - dont les trois quarts avec des revenus moyens ou faibles, - il s'agissait d'une première demande de crédit hypothécaire. Et ce sont plus de 50 000 personnes qui ont ainsi pu goûter au plaisir d'habiter leur propre maison. Les nouveaux logements financés représentent environ 40 000 emplois créés.

En outre, le Projet régional de financement du logement abordable de l'UEMOA a servi de levier à la CRRH-UEMOA pour mobiliser un montant de 385 millions de dollars supplémentaires (plus du double du financement de la Banque mondiale) par le biais d'émissions d'obligations régionales et internationales. Cela a permis d'attirer de nouveaux investisseurs et contribue au développement du marché régional des capitaux grâce à la longue durée des obligations, assurant ainsi la poursuite des actions du projet pour le financement des logements abordables. « C'est un impact important du projet. Il s'agit de la toute première émission obligataire régionale de la CRRH depuis sa création en 2010 », nous apprend Mme Ogoundele. « Nous avons pu élargir et compléter les ressources concessionnelles pour permettre à nos institutions financières partenaires d'offrir des conditions plus souples à leurs clients ».

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'accès à des logements décents dans la sous-région, et ce sont des milliers d'emplois qui seront créés pour les petites entreprises de construction. « Les logements décents ne devraient pas être un luxe, mais un droit pour tous », indique Boutheina Guermazi, directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient. « En investissant dans ce projet, nous avons voulu apporter notre contribution pour bâtir un avenir où chacun pourra disposer d'un logement décent dans cet espace communautaire, modèle d'intégration régionale réussie en Afrique ».