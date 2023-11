Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Novembre 2023

Niger : Résolution de la crise- Ouattara ne privilégie plus une intervention militaire

Alors qu’il militait au mois d’août pour une intervention militaire de la Cedeao au Niger, le président ivoirien a décidé d’un changement de cap. Précisions. La menace d’une intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) au Niger paraissait déjà de moins en moins crédible ces dernières semaines. Mais l’option, plus de cent jours après la chute de Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023 par le général Abdourahamane Tiani et retenu en otage au sein de la résidence présidentielle depuis, semble aujourd’hui définitivement enterrée. (Source : jeuneafrique.com)

Côte d’Ivoire : Organisation de la Can 2023 - Beugré Mambé mobilise les populations d’Ebimbé

A la faveur d'une rencontre d'échange avec la chefferie de Ebimpé (Anyama), le 07 novembre 2023, le Premier Ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a exhorté les populations de ladite localité à se mobiliser pour l'organisation d'une Coupe d’Afrique des Nations (Can 2023) de qualité en Côte d'Ivoire. « Je suis venu vous voir au nom du Président Alassane Ouattara pour trois raisons. L’une d’entre elles est de demander votre mobilisation, afin que la ferveur que nous avons l’habitude de partager soit au service de cette compétition », a déclaré le chef du gouvernement ivoirien. Pour lui, les matchs de la Côte d’Ivoire vont se dérouler à proximité du village de Ebimpé, ajoutant que le gouvernement compte sur les populations pour prendre les choses en main. Le Premier Ministre a confié aux populations cette « grande célébration sportive » qu’est la Can 2023. Robert Beugré Mambé a fait savoir que la compétition aura une dimension mondiale, parce qu’elle sera suivie par des millions de spectateurs. A sa suite, Mondon Atsé Pacôme, chef du village de Ebimpé a relevé que la visite de Robert Beugré Mambé revêt un sens symbolique. A l’en croire, le village de Ebimpé a cédé 287 hectares pour la construction de ce bel édifice sportif. Il a assuré le Chef du gouvernement que le village de Ebimpé et tous les villages environnants attachent un prix à la réussite de la Can 2023. (Source : Cicg)

Gabon : Eliminatoires Mondial 2026 contre le Kenya - Aubameyang encore absent

L’attaquant de l’Olympique de Marseille est une nouvelle fois absent de la liste du sélectionneur national, Thierry Mouyouma, pour affronter le Kenya, le 16 novembre prochain. On note, cependant, les retours de Mario Lémina et Johan Obiang. Sorti sous les sifflets, samedi dernier, lors du choc face à Lille (0-0), Pierre Emérick Aubameyang ne disputera pas la première journée des éliminatoires du mondial 2026 à Franceville (capitale provinciale du Haut-Ogooué), contre le Kenya. Une nouvelle absence pour le moins curieuse d’autant que le club phocéen n’a, à ce jour, sorti aucun communiqué sur une éventuelle blessure de ce dernier pouvant compromettre sa présence. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot), a, toutefois, apporté quelques précisions sur la question. ( Source :alibreville.com)

Tchad : Déplacés de guerre- Les réfugiés centrafricains du camp de Dosseye sans perspective de retour au pays

Le Professeur Touadera a fait l’annonce ce samedi 4 novembre 2023 lors du lancement officiel de la rentrée scolaire Bossembele dans la préfecture d’Ombella Mpoko située à 160 kilomètres au Nord de Bangui, a rapporté, samedi, la présidence centrafricaine, La Renaissance. L’aide internationale commence à se faire rare, obligeant la plupart des réfugiés à trouver une activité pour survivre. Ici, ils sont plus de 14 000 centrafricains. Certains avaient au moins une activité avant d’arriver au Tchad. Aujourd’hui, ils font du commerce ou se sont lancés dans l’agriculture, comme Innocent Zapayéké. (Source : Rfi)

Mali : Kidal- Des frappes aériennes de l’armée neutralisent plusieurs pick-up des terroristes

Les FAMa dans leur dynamique de surveillance des activités terroristes à Kidal ont mené des frappes aériennes ce mardi 07 novembre 2023, contre des cibles terroristes dans l’ex camp de la MINUSMA à Kidal. Les vecteurs aériens des FAMa ont identifié et neutralisé plusieurs pick-up des terroristes Les FAMa tiennent à rassurer la population et les invitent à ne pas céder à la propagande des terroristes visant à ternir la réputation des forces armées maliennes. La sécurisation des personnes et des biens reste la priorité des FAMa partout sur le territoire malien. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Tour du Faso 2023- Le Chef de l’État salue le succès de la 34e édition

Le Président de la Transition et Chef de l’État du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu chaleureusement les participants à la 34e édition du Tour du Faso ce lundi 6 novembre 2023. Cette édition, qui s’est achevée avec la victoire du coureur burkinabè Paul DAUMONT, a été l’occasion pour le Chef de l’État de remercier les cyclistes pour leur participation et le succès de l’événement. Après une pause de deux ans, le Tour du Faso a fait son retour, apportant de la joie et du plaisir au peuple burkinabè, en particulier aux Forces combattantes engagées dans les opérations de reconquête du territoire. Le Capitaine Ibrahim TRAORE a exprimé sa gratitude envers toutes les équipes et les pays qui ont pris part à la compétition. Le Président de la Transition a saisi cette occasion pour remercier la Belgique, le seul pays européen à avoir participé au Tour, pour sa solidarité active en dépit de certaines informations erronées diffusées par certains médias occidentaux. (Source : aouaga.com)

Benin : Agriculture- L’ananas béninois sur le marché chinois

L'ananas béninois, célèbre variété "pain de sucre", a officiellement conquis le marché chinois après avoir passé avec succès les contrôles sanitaires de la douane chinoise. Cette étape cruciale a été marquée par la réception des premiers conteneurs d'ananas "pain de sucre" en Chine le dimanche 5 novembre 2023, en présence des autorités chinoises et de l'Ambassadeur du Bénin en Chine, Christian Adovelandé. Après des vérifications sanitaires rigoureuses de la douane chinoise, ce fruit béninois a été accepté sur le marché chinois dans le cadre de l'exposition de Shangaï. L'ambassadeur Christian Adovelandé a exprimé sa gratitude envers la Chine pour avoir autorisé l'exportation de cette variété d'ananas particulièrement prisée par la population chinoise. Au nom du Bénin, il a également promis de respecter les termes du partenariat et de fournir de l'ananas de qualité. Cette avancée significative découle de la récente visite du Président béninois, Patrice Talon, en Chine, au cours de laquelle des accords commerciaux ont été conclus entre des entreprises chinoises et béninoises. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Drame en mer- Deux corps sans vie découverts après le naufrage d’une embarcation à Gadaye

Deux corps de migrant ont été découverts, ce mardi 07 novembre 2023, après le naufrage d'une embarcation sur la plage de Gadaye, transportant des candidats à l'émigration clandestine, a-t-on appris de Pulse.sn. Ladite embarcation est une pirogue, qui avait quitté Bargny samedi dernier et a chaviré dans la nuit du lundi 6 novembre 2023, après trois jours passés en mer sans parvenir à franchir les eaux territoriales du Sénégal. Les victimes sont une femme de teint clair, dont l'abdomen était rempli d'eau, et un jeune homme gisant à quelques mètres de la barque, emportée par les vagues. La police a pris en charge plusieurs migrants et les a acheminés au commissariat de Wakhinan Nimzatt, où ils seront interrogés dans le cadre de l'enquête ouverte sur cet incident. (Source : adakar.com)