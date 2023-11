Cote d'Ivoire: Can 2023/ Stade Alassane Ouattara- Dialogue direct entre Beugré Mambé et les entreprises en charge des travaux

Le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a échangé pendant près d’une heure avec les acteurs engagés dans les travaux de mise à niveau du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, le mardi 7 novembre 2023. Rapportent les services de la Primature.

La rencontre qui a eu lieu dans l’enceinte sportive avait pour but, selon le chef du gouvernement d’évoquer des « points précis avec les équipes de techniciens. Il s’agit notamment de la pelouse, de l’électricité et de tous les détails que nous avons notés », a expliqué Beugré Mambé, avant d’entamer la réunion tenue en présence du ministre délégué Silas Adjé Metch.

Au terme de ces échanges avec les équipes techniques, le Chef du gouvernement a effectué une visite du stade qui doit accueillir, avant la Can, le 17 novembre prochain, la rencontre des Eléphants comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.

« Le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problèmes a été planté et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces échéances, en principe, il ne doit plus avoir de problèmes au stade d’Ebimpé. C’est une exigence, on n’a pas le choix », a dit le Premier Ministre. Qui a rappelé l’importance de ce stade qui doit accueillir l’ouverture et la clôture de la prochaine Can. « Il s’agit de la Côte d’Ivoire et du Président Alassane Ouattara qui a mis les moyens qu’il faut pour que la Côte d’Ivoire offre à l’Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n’a envie de jouer avec cela », a-t-il conclu.