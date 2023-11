Madagascar: Novembre numérique - Report des dates de certaines activités

La fête des cultures numériques, également dénommée Novembre numérique, est de retour à Madagascar, pour la septième fois, cette année.

Il s'agit d'un rendez-vous régulier du réseau culturel français à l'étranger (Instituts français, Alliances françaises, services culturels d'Ambassade), au service de l'innovation et de la promotion des cultures numériques.

Faciliter l'accès à la création numérique

Novembre numérique offre l'occasion d'initier et de mettre en valeur des projets innovants et ainsi de rendre compte de la transformation numérique des établissements de ce réseau.

À l'heure du « métavers », des « NFT » et de l' « intelligence artificielle », Novembre numérique vise plus largement à favoriser un dialogue international entre les créateurs, les professionnels du secteur et les publics sur les nouveaux usages et les enjeux du numérique, tout en promouvant la diversité de la création numérique dont les composantes sont la réalité virtuelle et augmentée, le jeu vidéo et l'esport, les arts numériques, les performances audiovisuelles, le théâtre et les concerts immersifs, le podcast, le livre innovant ... entre autres.

Une programmation riche

Ce grand événement se déploie à nouveau avec des programmations innovantes auxquelles le public est convié à prendre part.

Différents ateliers seront organisés tels que l'atelier d'initiation à la lecture rapide avec le coach Noriya Robinson, l'atelier « IA et Robotique » consistant à imaginer et concevoir soi-même ses propres applications d'intelligence artificielle générative avec le Docteur Andy Marlon Bourgeon ou encore l'atelier scratch, un atelier de programmation pour jeune public.

Il y aura également différents concours tels que le hackathon virtuel, dans lequel les développeurs auront une semaine pour produire une solution conforme à la thématique qui leur sera imposée, ou encore le concours « Présentation de mon projet numérique et format slam », sans oublier l'Éliminatoire du tournoi de e-motorsport, une compétition virtuelle de sport automobile.

Cerise sur le gâteau, une simulation du lancement de fusée conçue et réalisée par le public avec le simulateur Kerbal Space Program sur la route de la lune, qui sera initiée par l'Association Haikintana et enfin la séance de partage d'influenceurs et « Vloggers » sur les secrets de production de contenu et la technique de créativité.

Certaines dates reportées

Cependant, pour des raisons non évoquées mais qui pourraient peut-être avoir un lien avec la situation qui prévaut actuellement dans la capitale, certaines activités déjà prévues dans le cadre du Novembre numérique de cette année, seront reportées à une date ultérieure.

Il est par conséquent plus que conseillé de s'informer auprès de l'IFM et de l'Alliance Française pour de plus amples informations.