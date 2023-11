Afrique de l'Ouest: Fin de la Visite officielle en Guinée de la Directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD et du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel

Après la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Monsieur Abdoulaye Mar Dieye, et la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Madame Ahunna Eziakonwa, ont clôturé leur mission officielle dans le Sahel par une visite de trois jours en Guinée, où ils ont réaffirmé l'importance de redoubler les efforts pour le développement durable à un moment charnière pour la sous-région.

À Conakry, ils ont été reçus par les autorités au plus haut niveau, notamment le Président du Conseil National de la Transition (CNT), le Premier ministre et plusieurs membres du Gouvernement avant de conférer avec les femmes Ministres et des femmes leaders et entrepreneures, le Conseil National de la Jeunesse, les associations de jeunes, l'Equipe Pays du Système des Nations Unies ainsi que divers partenaires œuvrant pour le développement en Guinée.

Monsieur Abdoulaye Mar Dieye et Madame Ahunna Eziakonwa ont eu l'occasion d'échanger sur les opportunités et les défis à relever pour la transformation structurelle du pays et de réitérer l'engagement du PNUD pour une accélération de la dynamique de développement durable. Ils ont également insisté sur la nécessité de travailler avec les jeunes et les femmes pour assurer leur participation en politique et dans les instances de décision, et pour favoriser l'entreprenariat, l'engagement civique et citoyen des jeunes, et l'autonomisation des femmes et jeunes filles.

La délégation onusienne s'est engagée à renforcer le partenariat entre la République de Guinée et le PNUD et à renforcer le Programme d'appui à la transition à travers l'accompagnement à la mise en œuvre du Programme de Reference Intérimaire (PRI), dont il a contribué à l'élaboration.

Au cours de leur mission, Mme Eziakonwa et M. Dieye ont rencontré le gouvernement mauritanien et les gouvernements de transition au Mali, Burkina Faso et en Guinée, ainsi que divers membres de la société civile, y compris des associations de femmes et de jeunes, pour discuter des opportunités d'actions concrètes à entreprendre pour des résultats transformateurs qui répondent au mieux aux défis actuels en termes de développement dans le Sahel.

« Nous sommes à mi-chemin de l'Agenda 2030 et il nous faut absolument garder le pied sur l'accélérateur, particulièrement dans le Sahel, » a souligné Mme Eziakonwa. « Via notre mission conjointe, nous avons souhaité indiquer notre volonté d'écouter les Sahéliens en ce moment critique de transition, ainsi que de renforcer notre engagement à soutenir les peuples de la sous-région, en particulier les femmes et les jeunes, pour multiplier les opportunités de développement, inclusif et durable. »

De son coté, Monsieur Dieye a déclaré que: « Le Sahel est en train de se refonder, et il est essentiel de continuer nos efforts de développement, quel que soit le contexte. En ce moment critique, il est capital de continuer à œuvrer vers un avenir meilleur pour tous. En concluant cette visite par la Guinée, nous avons maintenant redynamisé notre approche pour le développement dans la sous-région et les autres pays du continent ».

Le Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens Etablis à l'Etranger, Dr Morisandan Kouyaté, très satisfait de recevoir le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel, Monsieur Abdoulaye Mar Dieye, et la Directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Madame Ahunna Eziakonwa a déclaré : « Je suis heureux d'entendre un nouveau discours venant des Nations Unies. J'ai félicité le Secrétaire général des Nations Unies et ses émissaires venus en Guinée. Les portes de notre pays sont ouvertes. Nous allons travailler ensemble sur cette base et partageons la même préoccupation : accélérer le développement durable. »